Кино «Одни не против, а страдают все»: есть ли будущее у #MeToo в российском кинематографе Кинокритик оценил, насколько западное движение повлияло на отечественную индустрию. 25 авг 2021 11:20

Кино Перед съемками в «Дикой» Риз Уизерспун прошла сеанс гипноза, чтобы избавиться от тревоги По словам актрисы, в течение нескольких недель перед съемками она страдала от панических атак. 17 июн 2021 15:45