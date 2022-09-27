Все новости Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро

Кино
Мэрил Стрип рассказала, как ее потрясла игра Роберта Де Ниро в фильме «Злые улицы»
Восхвалению достоинств своего давнего друга актриса посвятила целую речь.
Кино
Тейлор Свифт добивалась камео в «Сумерках», но режиссер фильма ей отказал
Сейчас постановщик жалеет об упущенной возможности.
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Пиратов Карибского моря»?
Сценарист «Проклятия Черной жемчужины», первого фильма франшизы, Стюарт Битти родился в Австралии и в средней школе учился вместе с Хью Джекманом. Поэтому роль Джека Воробья он писал для него. Правда, кинокомпания Disney сочла Джекмана недостаточно крупной звездой для главной роли во многомиллионном приключенческом фильме.
Кино
Роберт Де Ниро подтвердил, что он должен был сыграть главную роль в фильме «Большой»
Но переговоры зашли в тупик.
Кино
Кенан Томпсон, Элли Маки и Крис Парнелл пополнили каст ремейка «Один дома» Disney+
Классическая франшиза получит второе рождение.
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