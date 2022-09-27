Роберт Де Ниро

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Сценарист «Проклятия Черной жемчужины», первого фильма франшизы, Стюарт Битти родился в Австралии и в средней школе учился вместе с Хью Джекманом. Поэтому роль Джека Воробья он писал для него. Правда, кинокомпания Disney сочла Джекмана недостаточно крупной звездой для главной роли во многомиллионном приключенческом фильме.

30 дек 2021 12:04