Роберт Де Ниро
Мэрил Стрип рассказала, как ее потрясла игра Роберта Де Ниро в фильме «Злые улицы»
Восхвалению достоинств своего давнего друга актриса посвятила целую речь.27 сен 2022 15:56
Тейлор Свифт добивалась камео в «Сумерках», но режиссер фильма ей отказал
Сейчас постановщик жалеет об упущенной возможности.18 авг 2022 16:35
В какой последовательности смотреть все части «Пиратов Карибского моря»?
Сценарист «Проклятия Черной жемчужины», первого фильма франшизы, Стюарт Битти родился в Австралии и в средней школе учился вместе с Хью Джекманом. Поэтому роль Джека Воробья он писал для него. Правда, кинокомпания Disney сочла Джекмана недостаточно крупной звездой для главной роли во многомиллионном приключенческом фильме.30 дек 2021 12:04
Роберт Де Ниро подтвердил, что он должен был сыграть главную роль в фильме «Большой»
Но переговоры зашли в тупик.9 июн 2021 16:02
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Классическая франшиза получит второе рождение.16 июл 2020 10:06
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