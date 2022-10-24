Светлана Пермякова
«Ты в школе училась?»: звезда «Интернов» поссорилась с бывшей Тимати
Актриса Светлана Пермякова накричала на Алену Шишкову в прямом эфире.24 окт 2022 09:17
Звезда «Универа» Анна Хилькевич рассказала о конфликте с актрисой Светланой Пермяковой
Бывшая кавээнщица провоцировала конфликты.25 янв 2022 10:54
Раскрыт секрет скандальной Татьяны Васильевой: «Гонит пургу за деньги»
Светлана Пермякова вспомнила цитату Васильевой на фоне скандалов о домогательствах.23 янв 2022 11:00
Раскрывшая интимный секрет Пермякова шокировала россиян: «Это дно»
Пермякова призналась, что решилась на два аборта.20 янв 2022 15:52
Актриса Светлана Пермякова призналась в двух абортах
Мимолетные романы артистки заканчивались беременностью.20 янв 2022 10:17
«Пойду под венец»: Пермякова задумалась о свадьбе с молодым возлюбленным
Пока артистка отказывается выходить замуж.10 ноя 2021 15:40
«Не дали даже 300 тысяч»: Пермякова обвинила «Секрет на миллион» в обмане
В скандальном шоу звезды раскрывают свои самые интимные тайны и могут получить за это миллион рублей.30 окт 2021 14:52
«Идет по головам»: Пермякова раскрыла правду об успехе Одинцовой
Светлана Пермякова рассказала, как вливалась в коллектив шоу «Звезды в Африке» .25 окт 2021 14:42
«Папа, мама, Варя»: 48-летняя Светлана Пермякова показала красавицу-дочь и мужа
Актриса призналась, что надеется на перемены в Новом году.22 дек 2020 13:06
«Вам лучше не худеть»: звезда «Интернов» Светлана Пермякова поделилась чувственными фото в постели
Актриса хороша в любом весе.11 дек 2020 14:28
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