«Ты в школе училась?»: звезда «Интернов» поссорилась с бывшей Тимати

Актриса Светлана Пермякова накричала на Алену Шишкову в прямом эфире.

Алена Шишкова стала новым участником популярного шоу, где знаменитости отправляются в Африку. Модель и бывшая гражданская жена Тимати сразу же привлекла к себе внимание аудитории: она стала качать права и требовать, чтобы к ней относились должным образом. Но в лагере уже сложилось свое общение, ведь некоторые там находятся на протяжении месяца и готовы на все ради победы.

Алена сразу же попала на конкурс, где должна была быстро ответить на вопросы из школьной программы. Ситуацию осложняло то, что в этот момент ее поместили в бокс со змеями и тараканами, которых она до безумия боится.

В итоге Шишкова не смогла сразу же дать ответы из-за страха, несколько вопросов ей так и не поддались. На это резко прореагировала другая участница популярного проекта — звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова. Она буквально накинулась на молодую красотку, поставив ее на место.

Ты тупая? Вообще в школе не училась, что ли?

— кричала раздосадованная знаменитость.

Дело в том, что из-за проигрыша Алены команда осталась без еды, поэтому теперь им придется несколько дней достаточно туго.

Отметим, что Шишкова после расставания с Тимати стала больше внимания уделять своей карьере. Она известна как модель, а также популярный блогер, у которого несколько миллионов подписчиков. Пермякова же продолжает сниматься в сериалах и кино, а также развивать свой бизнес в сфере услуг.

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