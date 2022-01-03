Василиса Володина
Глаза 9 размера, внезапный отец Моргенштерна и жених-паук: 5 лучших выпусков «Давай поженимся!»
Некоторые россияне признаются, что смотрят телешоу, чтобы поднять себе настроение и посмеяться от души.3 янв 2022 18:00
Стало известно, сколько денег получает звездный астролог Василиса Володина
У знаменитости поистине астрономические расценки на услуги.16 мар 2021 14:20
Сваха Роза Сябитова прокомментировала высказывание Василисы Володиной о возвращении в «Давай поженимся!»
Не может вернуться в ток-шоу после самоизоляции.22 янв 2021 16:50
«Работа — дело добровольное»: почему астролог Василиса Володина год не появляется в «Давай поженимся!»
Звезды не советуют Володиной сотрудничать с Гузеевой и Сябитовой?22 янв 2021 12:17
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия ИнинаЗвезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператорыПутешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории