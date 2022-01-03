Все новости Василиса Володина

Василиса Володина

Общество
Глаза 9 размера, внезапный отец Моргенштерна и жених-паук: 5 лучших выпусков «Давай поженимся!»
Некоторые россияне признаются, что смотрят телешоу, чтобы поднять себе настроение и посмеяться от души.
Звезды
Стало известно, сколько денег получает звездный астролог Василиса Володина
У знаменитости поистине астрономические расценки на услуги.
Звезды
Сваха Роза Сябитова прокомментировала высказывание Василисы Володиной о возвращении в «Давай поженимся!»
Не может вернуться в ток-шоу после самоизоляции.
Звезды
«Работа — дело добровольное»: почему астролог Василиса Володина год не появляется в «Давай поженимся!»
Звезды не советуют Володиной сотрудничать с Гузеевой и Сябитовой?
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