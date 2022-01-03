Василиса Володина

Общество Глаза 9 размера, внезапный отец Моргенштерна и жених-паук: 5 лучших выпусков «Давай поженимся!» Некоторые россияне признаются, что смотрят телешоу, чтобы поднять себе настроение и посмеяться от души. 3 янв 2022 18:00

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Звезды Сваха Роза Сябитова прокомментировала высказывание Василисы Володиной о возвращении в «Давай поженимся!» Не может вернуться в ток-шоу после самоизоляции. 22 янв 2021 16:50