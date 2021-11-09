Все новости Вика Цыганова

Вика Цыганова

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Раскрыта суровая правда о шоу «Голос»: «Если не племянник Киркорова — плыви мимо»
Современные исполнители озвучили мысли по поводу шоу «Голос».
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«Женщина должна быть удобной»: Цыганова советует девушкам беречь невинность
Певица осуждает современный мир за безнравственность.
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«Мы лишимся народной музыки»: Вика Цыганова прокомментировала новость о возможном сносе памятника Михаилу Кругу
Артистку очень удивила мысль о сносе памятника Кругу.
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«Как девушка в 25 лет»: 57-летняя Вика Цыганова показала пышные формы в декольте на смелом селфи
Поклонники пришли в восторг от дерзкого фото.
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