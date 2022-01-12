Владимир Кузьмин
Басков на коленях у Киркорова и голая Успенская в клипе: 6 самых скандальных выходок звезд
Представители шоу-бизнеса не перестают шокировать публику вызывающими поступками и ужасающим поведением.12 янв 2022 11:10
Брат Владимира Кузьмина в 25 лет ухаживал за 15-летней Кристиной Орбакайте
Дочь Примадонны выбрала другого.23 дек 2021 12:53
Почему Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене: «Ей без него хорошо»
Артист развелся с супругой после 17 лет брака.1 дек 2021 14:48
Жена Владимира Кузьмина впервые назвала причину развода
У супругов пропало взаимопонимание.1 дек 2021 14:15
Кто поет в сериале «Мир дружба жвачка»?
Один из лучших отечественных проектов о подростках 90-х «Мир! Дружба! Жвачка!» вышел на платформе Premier 23 апреля 2020 года.13 окт 2021 13:53
«Вы такие смешные»: Владимир Кузьмин показал фото 20-летней давности с юной женой
Музыкант с ностальгией вспомнил начало отношений с нынешней возлюбленной.17 дек 2020 13:34
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