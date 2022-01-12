Все новости Владимир Кузьмин

Владимир Кузьмин

Звезды
Басков на коленях у Киркорова и голая Успенская в клипе: 6 самых скандальных выходок звезд
Представители шоу-бизнеса не перестают шокировать публику вызывающими поступками и ужасающим поведением.
Звезды
Брат Владимира Кузьмина в 25 лет ухаживал за 15-летней Кристиной Орбакайте
Дочь Примадонны выбрала другого.
Звезды
Почему Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене: «Ей без него хорошо»
Артист развелся с супругой после 17 лет брака.
Звезды
Жена Владимира Кузьмина впервые назвала причину развода
У супругов пропало взаимопонимание.
Кино
Кто поет в сериале «Мир дружба жвачка»?
Один из лучших отечественных проектов о подростках 90-х «Мир! Дружба! Жвачка!» вышел на платформе Premier 23 апреля 2020 года.
Звезды в соцсетях
«Вы такие смешные»: Владимир Кузьмин показал фото 20-летней давности с юной женой
Музыкант с ностальгией вспомнил начало отношений с нынешней возлюбленной.
Последнее
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Звезды, 16 ноя 2022 19:15
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Путешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
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Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
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