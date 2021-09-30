Вуди Харрельсон рассказал, как он готовился к роли маньяка Клетуса Кэссиди в «Веноме 2»

По словам режиссера «Венома 2», героем хочет быть сам Веном, а не Эдди Брок

Симбиота влечет слава.

29 сен 2021 10:56