Екатерина Палкина

Окончила филологический факультет и работала в сфере кино, но быстро поняла, что писать люблю больше, чем говорить.

Пишу о еде и других интересных вещах, которые окружают нас каждый день.

В свободное время занимаюсь спортом, смотрю кино, путешествую и проверяю в каких городах нашей необъятной повкуснее кормят.