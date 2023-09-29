Екатерина Палкина

Окончила филологический факультет и работала в сфере кино, но быстро поняла, что писать люблю больше, чем говорить.
Пишу о еде и других интересных вещах, которые окружают нас каждый день.
В свободное время занимаюсь спортом, смотрю кино, путешествую и проверяю в каких городах нашей необъятной повкуснее кормят.
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