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Мария Радионова

Пишу коротко, ясно, понятно. В первую очередь думаю о читателе. Обожаю свой сад-огород, в котором на практике стараюсь применять советы экспертов.

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Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
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Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условиях
Общество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплое
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Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносят
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