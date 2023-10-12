Мария Радионова

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Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплое
Хранится у многих со времен СССР.12 окт 2023 16:24
Роскошные глоксинии легко вырастить из семян: с марта подоконники будут в цветах
Нужно соблюдать всего два условия.4 окт 2023 09:00
Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно дома
Эксперт дала точную инструкцию.4 окт 2023 08:15
Грамотные хозяйки варят яйца хитрым способом: снимают скорлупу одним движением
Пользуются даже профессиональные повара.4 окт 2023 08:00
На кастрюлях из нержавейки не будет стойких пятен: умные хозяйки знают два правила
Специальная химия не понадобится.4 окт 2023 07:15
Этот клей есть в косметичке у каждой японки: средство наносят на нежную кожу лица
Девушки маскируют свой главный недостаток.4 окт 2023 07:00
Осенью нужно изменить правила ухода за декабристом: растение готовится к цветению
Имеют значение несколько нюансов.4 окт 2023 06:15
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуру
Растение заполнит клумбу шикарными листьями.3 окт 2023 12:15
Турецкие мастера варят кофе по трем главным правилам: получают незабываемый вкус
Дома может повторить любая хозяйка.3 окт 2023 11:30
Англичане и ирландцы называют эту запеканку «пастуший пирог»: лакомство для гурманов
Сытное блюдо из пюре и говяжьего фарша.3 окт 2023 11:00
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Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозговОбщество, 12 окт 2023 20:04
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условияхОбщество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплоеОбщество, 12 окт 2023 16:24
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тениОбщество, 12 окт 2023 16:04
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносятОбщество, 4 окт 2023 09:30
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Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутсяОбщество, 3 окт 2023 13:00
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повараОбщество, 3 окт 2023 12:30
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуруОбщество, 3 окт 2023 12:15
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистотыОбщество, 3 окт 2023 12:00
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