Евгений Чернега объяснил, как родители своими же поступками лишают ребенка мотивации к учебе.

5 ошибок родителей, которые убивают интерес ребенка к школе: объясняет психолог

Психолог Евгений Чернега в беседе с редакцией «Утро-Новости» подробно рассказал, как осмелиться сделать этот непростой шаг.

Уйти нельзя остаться: 4 вопроса, которые помогут уволиться с нелюбимой работы и стать счастливее

Семь тревожных звоночков, что пора бежать: как распознать абьюзера и не стать жертвой насилия

Психолог объяснил, на какие маркеры обращать внимание, чтобы распознать в человеке склонность к насилию и агрессии.

16 дек 2021 16:30