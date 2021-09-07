Натали Георгиева Александровна Дата рождения: 26-08-1989
Психолог.
Город: Санкт-Петербург
Образование:
Факультет психологии (кафедра клинической психологии) СПбГУ.
Доп. образование: гештальт-терапия, юриспруденция, экономика, управление (ИМИСП)
Деятельность:
— Клинический психолог
— Гештальт-терапевт
— Психологическая диагностика личности, включая тест Люшера, MBTI и VTGG (ценностная типология)
— Исследователь
— Аналитик
— Генеральный директор ООО «ВЛ ГРУПП» - исследовательское агентство.
Является автором: 20 авторских тренинговых программ, 55 семинаров, 3 диагностических методов, модели личности «4Я»
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