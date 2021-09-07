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Натали Георгиева Александровна Дата рождения: 26-08-1989
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Психолог.

Город: Санкт-Петербург

Образование:

Факультет психологии (кафедра клинической психологии) СПбГУ.

Доп. образование: гештальт-терапия, юриспруденция, экономика, управление (ИМИСП)

Деятельность:

— Клинический психолог

— Гештальт-терапевт 

— Психологическая диагностика личности, включая тест Люшера, MBTI и VTGG (ценностная типология)

— Исследователь

— Аналитик

— Генеральный директор ООО «ВЛ ГРУПП» - исследовательское агентство.

Является автором: 20 авторских тренинговых программ, 55 семинаров, 3 диагностических методов, модели личности «4Я»

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