К.м.н. Врач диетолог, эндокринолог, специалист в области anti-age медицины и биохакинга.
Город: Москва
Образование: Первый МГМУ им. И. М. Сеченова (бывш. ММА им. Сеченова) '14
Деятельность:
— Диагностика и лечение избыточного веса, ожирения, метаболического синдрома.
— Диетологическое консультирование и групповом формате.
— Cоставление программ питания для снижения жировой массы и набора мышечной массы.
—Проведение лекций и семинаров по основам диетологии, для широкого круга слушателей в различных городах России (Калининград, Саратов, Воронеж, Москва).
—Обучение медработников, фитнес-персонала и нутрициологов основам диетологии-нутрициологии, спортивного питания.
— Организация и управление медицинскими департаментами в фитнес-клубах.
— Написание статей об основах здорового образа жизни, здоровом питании, диетологии.