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Олег Ирышкин Дата рождения: 17-03-1988

К.м.н. Врач диетолог, эндокринолог, специалист в области anti-age медицины и биохакинга.

Город: Москва

Образование: Первый МГМУ им. И. М. Сеченова (бывш. ММА им. Сеченова) '14

Деятельность

— Диагностика и лечение избыточного веса, ожирения, метаболического синдрома.

— Диетологическое консультирование и групповом формате.

— Cоставление программ питания для снижения жировой массы и набора мышечной массы.

—Проведение лекций и семинаров по основам диетологии, для широкого круга слушателей в различных городах России (Калининград, Саратов, Воронеж, Москва).

—Обучение медработников, фитнес-персонала и нутрициологов основам диетологии-нутрициологии, спортивного питания.

— Организация и управление медицинскими департаментами в фитнес-клубах.

— Написание статей об основах здорового образа жизни, здоровом питании, диетологии.

 

 

 

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