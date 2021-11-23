Вадим Филатов Дата рождения: 11-07-1969
Кандидат медицинских наук, пластический хирург.
Город: Санкт-Петербург
Образование: Ростовский госмедуниверситет, факультет «Медико-профилактический»
Сайт: https://www.doctorfilatov.ru/about
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