Держите язык за зубами: одно слово, и кредит вам не одобрят

Вот что бесит банки больше всего.

Хотите занять денег, но вам все время отказывают — вероятно, вы сболтнули лишнего. Вот о чем лучше даже не заикаться.

Прежде чем заполнять графу «Цель кредита», хорошенько подумайте. Никто не захочет давать вам деньги, если вы собираетесь гасить предыдущий долг.

Наверняка откажут, если деньги нужны на лечение. Помешают и проблемы с кредитной историей. Если долговая нагрузка на вас больше 50% дохода, то вам откажут.

Шансы на одобрение кредита выше у тех, кто четко указывает цель использования займа. К примеру, получение образования или приобретение жилья, пишет «Прайм».

У части заемщиков доход нестабильный, но это поправимо, если предоставить документы, подтверждающие иные источники дохода. Среди них может быть не только заработная плата, но и договор о сдаче недвижимости в аренду, сведения о депозите и другие аргументы в вашу пользу,

— объяснила доцент кафедры финансов РЭУ имени Плеханова Татьяна Бондаренко.