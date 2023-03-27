Добровольно-принудительный платеж: карты россиян атакуют, но управа нашлась

Хитрому обману придет конец.

Если деньги исчезают с карты непонятно куда, стоит задуматься, нет ли у вас платных подписок, о которых вы могли позабыть. Кто-то может каждый месяц недосчитаться 500 рублей, а кто-то и нескольких тысяч.

На это обратили внимание в «Общественной потребительской инициативе». Представители организации обратились в Центральный банк, призвав его встать на защиту электронных кошельков россиян.

Глава ОПИ Олег Павлов заявил, что сейчас прекратить списание средств не так-то просто. Деньги автоматически списывают с банковских карт.

Не сумев отменить подписку, плательщик обращается в банк с просьбой прекратить дальнейшие списания средств. Но там вместо аннулирования клиенту предлагают перевыпуск карты, чем создают зачастую дополнительные расходы,

— цитируют эксперта «Известия».

Чтобы избежать таких ситуаций, в ЦБ рекомендуют банкам обеспечить возможность отказаться от любых периодических платежей прямо в мобильном приложении. Тогда процесс отписки станет для граждан более простым и понятным.