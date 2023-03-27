Последние новости
Посылка-сюрприз из маркетплейса шокировала россиянку: теперь ей заинтересовалась полиция
Все радости жизни теперь под запретом: россиян лишили бесплатного удовольствия
Известная авиакомпания «прокатила» пассажиров со скидками: не тратьте время, билетов за бесценок не найдете
Весна принесет не только тепло: миллионам людей угрожает неизлечимый недуг
Телефон спасет вас от ДТП: в России появится уникальное приложение для водителей
Редакция Политика конфиденциальности Контакты
Финансы

Добровольно-принудительный платеж: карты россиян атакуют, но управа нашлась

Хитрому обману придет конец.

Если деньги исчезают с карты непонятно куда, стоит задуматься, нет ли у вас платных подписок, о которых вы могли позабыть. Кто-то может каждый месяц недосчитаться 500 рублей, а кто-то и нескольких тысяч.

На это обратили внимание в «Общественной потребительской инициативе». Представители организации обратились в Центральный банк, призвав его встать на защиту электронных кошельков россиян.

Глава ОПИ Олег Павлов заявил, что сейчас прекратить списание средств не так-то просто. Деньги автоматически списывают с банковских карт.

Не сумев отменить подписку, плательщик обращается в банк с просьбой прекратить дальнейшие списания средств. Но там вместо аннулирования клиенту предлагают перевыпуск карты, чем создают зачастую дополнительные расходы,

— цитируют эксперта «Известия».

Чтобы избежать таких ситуаций, в ЦБ рекомендуют банкам обеспечить возможность отказаться от любых периодических платежей прямо в мобильном приложении. Тогда процесс отписки станет для граждан более простым и понятным.

🔥
😁
👏
🤔
💩
Источник фото: Globallookpress Автор: Светлана Хлебникова
Последнее
Посылка-сюрприз из маркетплейса шокировала россиянку: теперь ей заинтересовалась полиция
Общество, 2 апр 2023 17:10
Все радости жизни теперь под запретом: россиян лишили бесплатного удовольствия
Общество, 2 апр 2023 16:50
Известная авиакомпания «прокатила» пассажиров со скидками: не тратьте время, билетов за бесценок не найдете
Общество, Путешествия, 2 апр 2023 16:30
Весна принесет не только тепло: миллионам людей угрожает неизлечимый недуг
Общество, 2 апр 2023 16:10
Телефон спасет вас от ДТП: в России появится уникальное приложение для водителей
Общество, Авто, 2 апр 2023 15:50
Главные новости
Телефон спасет вас от ДТП: в России появится уникальное приложение для водителей
Общество, Авто, 2 апр 2023 15:50
Российский регион ушел под воду, тысячи людей лишились крова: и это только начало
Общество, 2 апр 2023 14:50
На Россию обрушились «казни египетские»: аномалия способна за секунды уничтожить всё живое
Общество, 2 апр 2023 13:30
Этим россиянам дадут повышенный процент по вкладам: льготники ни при чем
Общество, Финансы, 2 апр 2023 13:10
Ходить в банки больше не придется: но за удобство россияне заплатят большую цену
Общество, Финансы, 2 апр 2023 10:50
Сюжеты
Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
Категории