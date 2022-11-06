Где играет Дзюба сейчас: экс-игрока «Зенита» с позором выгнали из Турции

Легенда российского футбола, похоже, сильно оплошал и ушел из турецкого клуба, но тогда возникает вопрос: «Где играет Дзюба сейчас?»

Где играет Дзюба сейчас: это будет волновать пользователей по всей России еще несколько месяцев, потому что будущее Артема очень туманно.

После того как он ушел из «Зенита» после семи лет выступлений за петербургский клуб (ходили слухи, что его просили остаться, но на меньшую зарплату), он решил выбрать для продолжения карьеры Турцию. Футболист долго определялся и не понимал, за какой клуб ему выступать, так как никто не оправдал его ожиданий по зарплате. В итоге Артем согласился на предложение стать игроком «Адана Демирспор» — ему бы платили за сезон 1,5 миллиона евро.

Выйдя в первом матче, он сразу же забил гол, правда, от поражения это клуб не спасло. Но затем он неожиданно для всех плотно сел на скамейку запасных. В итоге за три месяца он появился на поле лишь пять раз и не отметился ничем. Боссы турецкого клуба были немного в шоке от этого, потому что они ожидали другого.

Теперь пришло время расставаться — Артем разорвал контракт с турецким клубом и, по слухам, возвращается в Россию. Ждет ли его «Зенит» обратно? Это большой вопрос, так как у клуба и так все хорошо с бразильскими игроками.

Вероятнее всего, карьеру он продолжит в московском «Торпедо», правда, пока что это тоже неподтвержденная информация, сообщает «Газета.ру».

Страна — хозяйка ЧМ по футболу снимает ограничения, но не для всехКто такой Аарон Картер, умерший в США: биография брата солиста Backstreet BoysЖерар Пике уйдет из «Барселоны», оставив клубу зарплату за полтора года