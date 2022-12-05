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«Надо его довести, чтобы он такое сделал»: Садальский о скандале с Лепсом

Шоу-бизнес разделился на два лагеря, когда посмотрел драку с участием Григория Лепса в Петербурге. Кто-то защищает артиста, а кто-то серьезно критикует.

Драка Григория Лепса в центре Петербурга стала одним из самых обсуждаемых событий последнего времени. 60-летний музыкант устроил потасовку в одном из ресторанов, вместе с охранником избив петербуржца.

На данный момент известно, что полиция возбудило дело по статье 115 часть 2 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Музыканту грозит до двух лет лишения свободы.

Об инциденте «Утро-Новости» рассказал актер и шоумен Стас Садальский.

Станислав Садальский
Станислав Садальский

«Не знаю, я такой поклонник Гриши, и надо его довести, чтобы он такое сделал. Это Шаляпин еще сказал: „Никто с таким удовольствием человека не возвысит на трон, как публика, но еще с большим удовольствием она этим троном его прихлопнет“. Это известная штука. Я огромное уважение испытываю к Лепсу, и… это что-то надо было из ряда вон… потому что он человек, в принципе, терпеливый».

Сам исполнитель хита «Рюмка водки» не спешит комментировать ситуацию. Известно, что после инцидента он отправился в Москву и уже успел сняться в новогодней программе Comedy Club.

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Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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