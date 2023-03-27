Последние новости
Посылка-сюрприз из маркетплейса шокировала россиянку: теперь ей заинтересовалась полиция
Все радости жизни теперь под запретом: россиян лишили бесплатного удовольствия
Известная авиакомпания «прокатила» пассажиров со скидками: не тратьте время, билетов за бесценок не найдете
Весна принесет не только тепло: миллионам людей угрожает неизлечимый недуг
Телефон спасет вас от ДТП: в России появится уникальное приложение для водителей
Редакция Политика конфиденциальности Контакты
Финансы

Россияне могут получить легкие деньги от государства: но есть нюанс

Иногда от наличных лучше отказаться.

Государство заботится о льготных категориях граждан. Им положены не только дополнительные выплаты, но и бесплатные лекарства. Однако мало кто знает, что от привилегии можно отказаться в пользу денежной компенсации.

Право на получение медикаментов можно обменять на рубли. Правда, сумма выйдет не сильно внушительной — всего 17 тысяч рублей в год. Но и это какое-никакое подспорье, особенно для тех, у кого необходимые лекарства не входят в список бесплатных препаратов.

Как сообщает «ФедералПресс», в Социальном фонде России льготникам посоветовали все же отказаться от денег, поскольку экономия может сыграть с ними злую шутку. Дело в том, что некоторые виды бесплатных лекарств стоят значительно дороже, чем предложенная сумма. А если согласиться на компенсацию, получить препараты уже не выйдет.

🔥 1
😁
👏
🤔
💩
Источник фото: global look press Автор: Ксения Пронина
Последнее
Посылка-сюрприз из маркетплейса шокировала россиянку: теперь ей заинтересовалась полиция
Общество, 2 апр 2023 17:10
Все радости жизни теперь под запретом: россиян лишили бесплатного удовольствия
Общество, 2 апр 2023 16:50
Известная авиакомпания «прокатила» пассажиров со скидками: не тратьте время, билетов за бесценок не найдете
Общество, Путешествия, 2 апр 2023 16:30
Весна принесет не только тепло: миллионам людей угрожает неизлечимый недуг
Общество, 2 апр 2023 16:10
Телефон спасет вас от ДТП: в России появится уникальное приложение для водителей
Общество, Авто, 2 апр 2023 15:50
Главные новости
Телефон спасет вас от ДТП: в России появится уникальное приложение для водителей
Общество, Авто, 2 апр 2023 15:50
Российский регион ушел под воду, тысячи людей лишились крова: и это только начало
Общество, 2 апр 2023 14:50
На Россию обрушились «казни египетские»: аномалия способна за секунды уничтожить всё живое
Общество, 2 апр 2023 13:30
Этим россиянам дадут повышенный процент по вкладам: льготники ни при чем
Общество, Финансы, 2 апр 2023 13:10
Ходить в банки больше не придется: но за удобство россияне заплатят большую цену
Общество, Финансы, 2 апр 2023 10:50
Сюжеты
Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
Категории