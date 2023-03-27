Россияне могут получить легкие деньги от государства: но есть нюанс

Иногда от наличных лучше отказаться.

Государство заботится о льготных категориях граждан. Им положены не только дополнительные выплаты, но и бесплатные лекарства. Однако мало кто знает, что от привилегии можно отказаться в пользу денежной компенсации.

Право на получение медикаментов можно обменять на рубли. Правда, сумма выйдет не сильно внушительной — всего 17 тысяч рублей в год. Но и это какое-никакое подспорье, особенно для тех, у кого необходимые лекарства не входят в список бесплатных препаратов.

Как сообщает «ФедералПресс», в Социальном фонде России льготникам посоветовали все же отказаться от денег, поскольку экономия может сыграть с ними злую шутку. Дело в том, что некоторые виды бесплатных лекарств стоят значительно дороже, чем предложенная сумма. А если согласиться на компенсацию, получить препараты уже не выйдет.