От доллара отказываются даже в США: крах мировой валюты не за горами

Для «бакса» наступили тяжелые времена.

Граждане напрасно предпочитают хранить накопления в долларах США — даже своей родине они больше не нужны. Самая популярная в мире валюта стоит на пороге кризиса.

Власти Соединенных Штатов начали срочно избавляться от национальных денег. И ситуация не терпит отлагательств: огромные суммы наличных «баксов» заливаются в банки других стран.

На такие меры американский истеблишмент пошел из-за грядущего кризиса. Его предвестником стал крах ряда крупнейших банков страны.

Как пишет CNN, подобные меры не предпринимались ни разу за последнее десятилетие. Деньги в ближайшее время раздадут нескольким странам.

Банки Канады, Англии, Японии, Европейский центральный банк, Федеральная резервная система и Швейцарский национальный банк объявляют… о линии обмена ликвидностью в долларах США,

— говорится в совместном заявлении центральных банков.