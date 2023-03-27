Последние новости
Посылка-сюрприз из маркетплейса шокировала россиянку: теперь ей заинтересовалась полиция
Все радости жизни теперь под запретом: россиян лишили бесплатного удовольствия
Известная авиакомпания «прокатила» пассажиров со скидками: не тратьте время, билетов за бесценок не найдете
Весна принесет не только тепло: миллионам людей угрожает неизлечимый недуг
Телефон спасет вас от ДТП: в России появится уникальное приложение для водителей
Редакция Политика конфиденциальности Контакты
Финансы

От доллара отказываются даже в США: крах мировой валюты не за горами

Для «бакса» наступили тяжелые времена.

Граждане напрасно предпочитают хранить накопления в долларах США — даже своей родине они больше не нужны. Самая популярная в мире валюта стоит на пороге кризиса.

Власти Соединенных Штатов начали срочно избавляться от национальных денег. И ситуация не терпит отлагательств: огромные суммы наличных «баксов» заливаются в банки других стран.

На такие меры американский истеблишмент пошел из-за грядущего кризиса. Его предвестником стал крах ряда крупнейших банков страны.

Как пишет CNN, подобные меры не предпринимались ни разу за последнее десятилетие. Деньги в ближайшее время раздадут нескольким странам.

Банки Канады, Англии, Японии, Европейский центральный банк, Федеральная резервная система и Швейцарский национальный банк объявляют… о линии обмена ликвидностью в долларах США,

— говорится в совместном заявлении центральных банков.

🔥
😁
👏
🤔
💩
Источник фото: Globallookpress Автор: Светлана Хлебникова
Последнее
Посылка-сюрприз из маркетплейса шокировала россиянку: теперь ей заинтересовалась полиция
Общество, 2 апр 2023 17:10
Все радости жизни теперь под запретом: россиян лишили бесплатного удовольствия
Общество, 2 апр 2023 16:50
Известная авиакомпания «прокатила» пассажиров со скидками: не тратьте время, билетов за бесценок не найдете
Общество, Путешествия, 2 апр 2023 16:30
Весна принесет не только тепло: миллионам людей угрожает неизлечимый недуг
Общество, 2 апр 2023 16:10
Телефон спасет вас от ДТП: в России появится уникальное приложение для водителей
Общество, Авто, 2 апр 2023 15:50
Главные новости
Телефон спасет вас от ДТП: в России появится уникальное приложение для водителей
Общество, Авто, 2 апр 2023 15:50
Российский регион ушел под воду, тысячи людей лишились крова: и это только начало
Общество, 2 апр 2023 14:50
На Россию обрушились «казни египетские»: аномалия способна за секунды уничтожить всё живое
Общество, 2 апр 2023 13:30
Этим россиянам дадут повышенный процент по вкладам: льготники ни при чем
Общество, Финансы, 2 апр 2023 13:10
Ходить в банки больше не придется: но за удобство россияне заплатят большую цену
Общество, Финансы, 2 апр 2023 10:50
Сюжеты
Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
Категории