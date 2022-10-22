Уставшее лицо и тусклые глаза: Моника Беллуччи смутила поклонников внешним видом

Звезда кино стала гостьей церемонии вручения наград кинопремии Института Люмьер.

Одна из самых красивых женщин мира, актриса Моника Беллуччи, приехала в Лион, чтобы принять участие в церемонии вручения кинопремии Института Люмьер. 58-летняя звезда выступила с небольшой речью, а затем наградила лауреатов.

Многих удивило то, как выглядит Моника Беллуччи. Итальянская звезда принципиально не пользуется услугами пластических хирургов, стараясь сохранить природную красоту. Многие говорят, что увы, но знаменитость стареет не совсем красиво, хотя магия от нее до сих пор исходит.

В Лион она прибыла в фиолетовом комбинезоне, хотя ранее всегда предпочитала черный цвет. Образ дополнили туфли на высоком каблуке, а также небольшой клатч.

Многие обратили внимание на лицо Моники Беллуччи — на нем заметны морщины, а специалисты бы сказали, что она «устала». Кроме того, некоторые не смогли разглядеть привычный блеск в глазах, которым так отличалась итальянка.

Между тем в Сети нашлись и те, кому нравится звезда фильма «Малена» и кто говорит, что она по-прежнему лучше всех.

На шестом десятке она выглядит просто великолепно, что вам еще надо,

— пишут в Сети.

На нее невозможно смотреть, настолько она элегантна и желанна,

— говорят другие.

Всем бы так следить за собой и быть настолько ухоженной, как Моника,

— написали пользователи.

Отметим, что Беллуччи продолжает сниматься в кино, но больше внимания она сейчас уделяет своей дочке Деве Кассель. Наследница удивительно похожа на знаменитую мать: девушка также стала моделью, а в ближайшем будущем собирается попробовать себя в актерстве, сообщает DailyMail.

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