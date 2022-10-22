Все новости Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Звезды
Уставшее лицо и тусклые глаза: Моника Беллуччи смутила поклонников внешним видом
Звезда кино стала гостьей церемонии вручения наград кинопремии Института Люмьер.
Звезды
17-летняя дочь Моники Беллуччи восхитила поклонников своей фигурой
Звездная наследница не стесняется показывать прелести своего тела.
Звезды
55-летний Венсан Кассель и его 24-летняя жена проведут новогодние праздники в Бразилии
Знаменитости отдыхают на пляже без ребенка.
Звезды
Появившихся на мероприятии Венсана Касселя и Тину Кунаки высмеяли: «Привела деда в собес»
Венсану Касселю припомнили разрыв с Моникой Беллуччи.
Звезды
«Я богиня»: на Евровидение-2022 едет Марина Федункив
Федункив собралась покорять сцену «Евровидения-2022».
Мода и красота
«Эшли Грэм продемонстрировала»: жена Михайлова объяснила «пеньюар» на красной дорожке
Инна привлекла внимание публики на «Новой волне».
Звезды
«Красивые мне не пишут»: 43-летний Сергей Бурунов рассказал о популярности у женщин
Звезда «Полицейского с Рублевки» признался, какие женщины ему нравятся.
Звезды в соцсетях
«Российская Моника Беллуччи»: 40-летняя Семенович в провокационном халатике очаровала поклонников
Певица назвала любовь своей главной целью.
Звезды в соцсетях
«Итальянская женщина»: Зоя Бербер из «Реальных пацанов» похвасталась фигурой в пикантном платье с сеткой
Актриса призналась, что собирается худеть.
Звезды
«Страстная итальянка»: позирующую на яхте Анжелику Ревву сравнили с Моникой Беллуччи
Семья знаменитого юмориста проводит каникулы в Объединенных Арабских Эмиратах.
Мода и красота
«А похожи на Монику Беллуччи»: Тина Канделаки примерила образ Клеопатры и удивила фанатов
Тина Канделаки стала золотой женщиной.
Звезды
«42 и 24 - никакой разницы»: Любовь Толкалина восхитила подписчиков архивным фото
Актриса уверена, что самое лучшее еще впереди. 
Звезды в соцсетях
Венсан Кассель поделился редким фото с подросшими дочерьми от Моники Беллуччи
Актер признался, что очень скучает по дочерям.
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