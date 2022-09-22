Адам Сэндлер
Адам Сэндлер о своей карьере комика: «Я был эгоистом и наговорил массу глупостей»
Актер рассказал о важном жизненном совете своего отца.22 сен 2022 17:09
Сценарист продолжения «Убийства на яхте» похвалил «химию» между Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон
Съемки сиквела в разгаре.19 янв 2022 15:32
В какой последовательности смотреть все части «Монстров на каникулах»?
Первая часть франшизы «Монстры на каникулах» находилась в разработке студии Columbia Pictures с 2006 года.30 дек 2021 11:14
В какой последовательности смотреть все части «Одноклассников»?
Все части «Одноклассников» нужно смотреть в следующей последовательности:30 дек 2021 08:20
Кто озвучивает Дракулу в мультфильме «Монстры на каникулах» на русском?
Этот мультфильм очень полюбился не только детям, но и взрослым.19 окт 2021 15:35
Звезда «Лучше звоните Солу» Боб Оденкерк рассказал о конфликте с Джереми Айронсом
Комедийный актер и сценарист написал неудачный монолог для своего коллеги.3 апр 2021 10:08
Слух: Комедия «Билли Мэдисон» с Адамом Сэндлером может получить сиквел
В центре сюжета по-прежнему великовозрастный балбес, которому предстоит взяться за ум.1 дек 2020 15:17
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