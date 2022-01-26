Певец Алексей Чумаков заявил, что мужчина «должен смотреть на других женщин»

Женатый Чумаков, полезший целоваться к другой, взбесил поклонников: «Унизил свою жену»

В сети появилось фото певца Алексея Чумакова, отдыхающего с другой женщиной в ресторане

У Уилла Смита несколько русскоязычных дублёров.

Кто озвучивает Уилла Смита в фильмах на русском?

Ковальчук поведала, что у Чумакова непростой характер.

«Достается всем — и мне, и дочке»: Ковальчук рассказала правду о Чумакове

«13 лет — одна любовь»: Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отметили важную дату

«Поддержим ее в любых начинаниях»: Ковальчук и Чумаков рассказали, что не будут заставлять дочь петь

Кроме песен, дочь артистов проявляет интерес к танцам и рисованию.

16 дек 2020 13:05