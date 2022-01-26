Алексей Чумаков
Певец Алексей Чумаков заявил, что мужчина «должен смотреть на других женщин»
Чумаков засматривается на красивых женщин.26 янв 2022 15:44
Певица Юлия Ковальчук показала панорамную гостиную своего особняка
Жена Чумакова показала свою «сказочную магию».25 янв 2022 15:30
Женатый Чумаков, полезший целоваться к другой, взбесил поклонников: «Унизил свою жену»
Инстаграм разочаровался в Алексее Чумакове.13 дек 2021 10:58
В сети появилось фото певца Алексея Чумакова, отдыхающего с другой женщиной в ресторане
Жена Мартиросяна привлекла внимание подписчиков.17 ноя 2021 10:28
«Есть повод»: Ковальчук пьет из-за большого успеха
Звезда поблагодарила фанатов.28 окт 2021 13:09
Кто озвучивает Уилла Смита в фильмах на русском?
У Уилла Смита несколько русскоязычных дублёров.13 окт 2021 14:45
«Достается всем — и мне, и дочке»: Ковальчук рассказала правду о Чумакове
Ковальчук поведала, что у Чумакова непростой характер.8 окт 2021 16:17
«13 лет — одна любовь»: Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отметили важную дату
Поклонники желают паре любить друг друга вечно.26 фев 2021 10:01
«Безумно красивая пара»: Юлия Ковальчук показала редкое фото с Алексеем Чумаковым
Экс-солистка «Блестящих» понежилась на испанском побережье.2 фев 2021 13:58
«Поддержим ее в любых начинаниях»: Ковальчук и Чумаков рассказали, что не будут заставлять дочь петь
Кроме песен, дочь артистов проявляет интерес к танцам и рисованию.16 дек 2020 13:05
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