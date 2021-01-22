Звезды «Твоя рыжая Нива»: Андрей Григорьев-Апполонов показал расписанную текстами песен машину Артист проехался на интересном автомобиле по Сочи. 22 янв 2021 13:46

Звезды «Лолита похудела очень мощно!»: Григорьев-Апполонов показал сильно изменившуюся Милявскую Участник группы «Иванушки International» опубликовал совместные фото с Милявской. 23 дек 2020 16:34

Звезды «Мы поборем этот недуг»: Матвиенко рассказал, что поможет Григорьеву-Апполонову бросить злоупотреблять алкоголем Продюсер считает, что без спиртного рыжий из «Иванушек» может чувствовать себя счастливым. 9 дек 2020 10:17

Звезды «Полная катастрофа»: участники «Иванушек» из-за пандемии потеряли 30 млн рублей Григорьев-Апполонов считает, что гонорар теперь можно заработать только на ток-шоу. 14 ноя 2020 15:00