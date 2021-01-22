Андрей Григорьев-Апполонов
«Твоя рыжая Нива»: Андрей Григорьев-Апполонов показал расписанную текстами песен машину
Артист проехался на интересном автомобиле по Сочи.22 янв 2021 13:46
«Лолита похудела очень мощно!»: Григорьев-Апполонов показал сильно изменившуюся Милявскую
Участник группы «Иванушки International» опубликовал совместные фото с Милявской.23 дек 2020 16:34
«Мы поборем этот недуг»: Матвиенко рассказал, что поможет Григорьеву-Апполонову бросить злоупотреблять алкоголем
Продюсер считает, что без спиртного рыжий из «Иванушек» может чувствовать себя счастливым.9 дек 2020 10:17
«Полная катастрофа»: участники «Иванушек» из-за пандемии потеряли 30 млн рублей
Григорьев-Апполонов считает, что гонорар теперь можно заработать только на ток-шоу.14 ноя 2020 15:00
Погибших «Иванушек» Сорина и Яковлева «воскресят» с помощью спецэффектов для нового шоу
Режиссер рассказал о готовящейся программе, которая из-за коронавируса была перенесена на следующий год.13 ноя 2020 13:29
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