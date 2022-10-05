Анна Заворотнюк
Звезды-учителя, которые променяли школу на сцену: Воля, Пугачева, Заворотнюк
5 октября в России отмечается День учителя.5 окт 2022 22:46
Дочь онкобольной Заворотнюк опровергла слухи об ухудшении состояния здоровья матери
Анна ответила на вопрос подписчика.26 янв 2022 11:04
Гинеколог назвала ЭКО возможной причиной возникновения глиобластомы у Заворотнюк
Мало кто распространяется об опасных последствиях процедуры ЭКО.24 янв 2022 14:54
Дочь онкобольной Заворотнюк призналась, что ей не хватает общения с мамой
Анна Заворотнюк поделилась подробностями о состоянии матери.21 янв 2022 08:05
26-летняя дочь онкобольной Заворотнюк жестко ответила на вопросы о беременности
Заворотнюк не нуждается в чужих советах.19 янв 2022 16:12
Состояние онкобольной Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось
Родственникам тяжело смотреть на то, как страдает близкий человек.18 янв 2022 09:40
Дочь онкобольной Заворотнюк встретила день рождения в слезах
Анну трогательно поздравил ее молодой человек.17 янв 2022 09:51
Болезнь Заворотнюк губит ее дочь: «На тетку 40-летнюю смахивает»
На совместном фото Анны со звездной матерью подписчики заметили тревожные признаки.3 янв 2022 17:00
Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк рассказала, о чем мечтает в новом году
Анна рассказала, что минувший год был тяжелым.27 дек 2021 14:14
Онкобольную Анастасию Заворотнюк не могут найти судебные приставы: все дело в долгах
Актриса не может покинуть страну из-за задолженности.27 дек 2021 12:48
Фигуристка Татьяна Навка назвала мужа Анастасии Заворотнюк святым
Навка дала Чернышеву главную роль в своем шоу.24 дек 2021 10:10
Дочь Заворотнюк ответила хейтерам на обвинения в том, что она бросила больную мать
Анна Заворотнюк улетела на Мальдивы.10 дек 2021 16:40
В сети раскрыли секрет идеальной внешности дочери Заворотнюк: «Все наращенное»
Анна обманывает подписчиков.7 дек 2021 14:52
Анна Заворотнюк показала любимое место своей тяжелобольной мамы
Анну Заворотнюк в очередной раз сравнили с матерью.6 дек 2021 13:54
Сын Анастасии Заворотнюк показал свою гражданскую жену, похожую на его тяжелобольную мать
Свой первый сингл выпустил сын звезды сериала «Моя прекрасная няня».26 ноя 2021 15:25
Сын Анастасии Заворотнюк анонсировал свой первый сингл
Майкл Стрюков намекнул на скорую свадьбу.26 ноя 2021 14:42
«Дай бог вам здоровья»: дочь Заворотнюк сообщила об уходе
Анна рассказала о любимых косметических продуктах.22 ноя 2021 14:02
Дочь Анастасии Заворотнюк отменила свадьбу из-за матери
Жизнь Анны Заворотнюк разделилась на до и после.16 ноя 2021 12:46
«Только этого не хватало»: Заворотнюк рассказала о лечении
Дочь известной актрисы переболела коронавирусом.1 ноя 2021 09:23
«Поможет только операция»: Заворотнюк раскрыла тайну о своей болезни
Звезде назначили «кукушку».29 окт 2021 16:16
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