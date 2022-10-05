Все новости Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк

Звезды
Звезды-учителя, которые променяли школу на сцену: Воля, Пугачева, Заворотнюк
5 октября в России отмечается День учителя.
Звезды
Дочь онкобольной Заворотнюк опровергла слухи об ухудшении состояния здоровья матери
Анна ответила на вопрос подписчика.
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Гинеколог назвала ЭКО возможной причиной возникновения глиобластомы у Заворотнюк
Мало кто распространяется об опасных последствиях процедуры ЭКО.
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Дочь онкобольной Заворотнюк призналась, что ей не хватает общения с мамой
Анна Заворотнюк поделилась подробностями о состоянии матери.
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26-летняя дочь онкобольной Заворотнюк жестко ответила на вопросы о беременности
Заворотнюк не нуждается в чужих советах.
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Состояние онкобольной Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось
Родственникам тяжело смотреть на то, как страдает близкий человек.
Звезды
Дочь онкобольной Заворотнюк встретила день рождения в слезах
Анну трогательно поздравил ее молодой человек.
Звезды
Болезнь Заворотнюк губит ее дочь: «На тетку 40-летнюю смахивает»
На совместном фото Анны со звездной матерью подписчики заметили тревожные признаки.
Звезды
Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк рассказала, о чем мечтает в новом году
Анна рассказала, что минувший год был тяжелым.
Звезды
Онкобольную Анастасию Заворотнюк не могут найти судебные приставы: все дело в долгах
Актриса не может покинуть страну из-за задолженности.
Звезды
Фигуристка Татьяна Навка назвала мужа Анастасии Заворотнюк святым
Навка дала Чернышеву главную роль в своем шоу.
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Дочь Заворотнюк ответила хейтерам на обвинения в том, что она бросила больную мать
Анна Заворотнюк улетела на Мальдивы.
Звезды
В сети раскрыли секрет идеальной внешности дочери Заворотнюк: «Все наращенное»
Анна обманывает подписчиков.
Звезды
Анна Заворотнюк показала любимое место своей тяжелобольной мамы
Анну Заворотнюк в очередной раз сравнили с матерью.
Звезды
Сын Анастасии Заворотнюк показал свою гражданскую жену, похожую на его тяжелобольную мать
Свой первый сингл выпустил сын звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Звезды
Сын Анастасии Заворотнюк анонсировал свой первый сингл
Майкл Стрюков намекнул на скорую свадьбу.
Звезды
«Дай бог вам здоровья»: дочь Заворотнюк сообщила об уходе
Анна рассказала о любимых косметических продуктах.
Звезды
Дочь Анастасии Заворотнюк отменила свадьбу из-за матери
Жизнь Анны Заворотнюк разделилась на до и после.
Звезды
«Только этого не хватало»: Заворотнюк рассказала о лечении
Дочь известной актрисы переболела коронавирусом.
Звезды
«Поможет только операция»: Заворотнюк раскрыла тайну о своей болезни
Звезде назначили «кукушку».
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