Даниил Белых
Последняя воля основателя «Ласкового мая»: как Кузнецов распорядился песнями?
Сергей Кузнецов скончался 7 ноября, а 13-го его похоронили на кладбище для почетных жителей Оренбурга.13 ноя 2022 23:06
Россия планирует развивать туризм в Норвегии: как такое возможно?
Для поездки на отдых в европейскую страну даже не понадобится виза.11 ноя 2022 22:50
Мы ждем распродаж: как не дать себя обмануть в сезон скидок
В ноябре нас ждет сразу две крупных распродажи: 11.11 и знаменитая «Черная пятница». Обсуждаем, как пройти это время с выгодой и без потерь.9 ноя 2022 13:01
Скучал по Шатунову и мечтал победить Разина: как умер основатель «Ласкового мая»
Смерть основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова стала неожиданностью для всех его поклонников. Он пережил своего любимого Юру Шатунова всего на 137 дней.8 ноя 2022 10:13
Не опять, а снова: Ирина Шейк полностью разделась перед камерой
Челябинская модель снова снялась обнаженной в стильной фотосессии.27 окт 2022 12:27
Как я влюбилась в страну пирамид и вышла замуж за египтянина
«Наручниками к батарее я дома не пристегнута», — отмечает россиянка.14 окт 2022 09:55
Нашествие ползучих гадов в Таиланде напугало туристов
Несколько человек уже пострадали от укусов.11 окт 2022 20:08
Одним штрафом не обойдется: как россияне могут поплатиться за фальшивые визы в ЕС
Некоторые граждане РФ уже пострадали от действий мошенников.11 окт 2022 18:25
Два серьезных минуса iPhone SE 4
Инсайдеры предупредили о проблемах с iPhone SE 4.10 окт 2022 23:40
Дети Пола Беттани считают Вижна худшим из Мстителей
Актер с юмором относится к этой ситуации.1 май 2022 11:07
Исса Рэй и Майкл Сера получили роли в фильме «Барби»
Они сыграют вместе с Марго Робби и Райаном Гослингом.15 апр 2022 15:22
Публичный позор Малахова и пошлятина от Зудиной: вот почему россияне призывают закрыть «Танцы со звездами»
Новый сезон телевизионного проекта разочаровал телезрителей.24 янв 2022 16:00
24-летняя дочь Иосифа Пригожина готовится к свадьбе
Продюсер не знаком с будущим зятем.18 янв 2022 13:21
Новые Милохин с Медведевой, хамоватое жюри и нудный ведущий: вот что говорят в Сети о премьере «Танцев со звездами»
Зрители раскритиковали выпуск телевизионного шоу, обрушившись с негодованием на «забывающего слова» ведущего и перебивающих друг друга членов жюри.17 янв 2022 14:20
Малышеву подняли на смех за интимный совет мужчинам: «По любовникам своим судит?»
На Первом канале рассказали, какое нижнее белье нужно носить мужчинам.8 янв 2022 15:00
Дэвид Бекхэм исполнил рождественскую песню в честь праздника
Виктория рассказала, что футболист обожает Рождество.27 дек 2021 13:01
Оказавшуюся на хирургическом столе Дану Борисову предупредили о печальном исходе
Телеведущей порекомендовали умерить аппетит.25 дек 2021 09:00
Преследует разочарование: Елена Яковлева бессознательно выдала проблемы личной жизни
Яковлева смотрит на мир через черное-белые очки.24 дек 2021 16:48
Настасья Самбурская ответила Виктору Дробышу на критику в свой адрес
Артистка против дешевого пиара.21 дек 2021 15:58
В сети появились откровенные снимки Евгении Медведевой в белье
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