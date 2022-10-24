Джастин Тимберлейк

Актриса Светлана Пермякова накричала на Алену Шишкову в прямом эфире.

«Ты в школе училась?»: звезда «Интернов» поссорилась с бывшей Тимати

Певец и его супруга Джессика Бил отметили 10-летие совместной жизни.

Дакота Джонсон утверждает, что Джесси Айзенберг игнорировал ее во время съемок «Социальной сети»

Но звезда «Пятидесяти оттенков серого» не держит зла на коллегу, воспринимая ту ситуацию с юмором.

24 янв 2022 14:31