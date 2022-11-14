Все новости Джек Николсон

Джек Николсон

Звезды
Стертые сандалии Стива Джобса проданы за рекордные $200 тысяч
Это самая крупная сумма, когда-либо заплаченная за пару поношенных сандалий на аукционе.
Общество
«Хоть на Джонни Деппа»: в США проданы джинсы, которым 150 лет
Отказаться от них мог бы только сумасшедший, говорит довольный покупатель.
Кино
Топор Джека Николсона из «Сияния» продадут на аукционе
«А вот и Джонни!»
Кино
Согласно критикам, Хит Леджер остается лучшим воплощением Джокера в кино
Фильм с этим персонажем имеет самый высокий критический рейтинг среди других кинокомиксов про Бэтмена.
Звезды
«Я люблю тебя»: Белла Хадид сделала новые тату «со смыслом» на арабском языке
Фанаты подозревают, что все это для любимого человека.
Кино
Тодд Филлипс показал, как снимали танец Хоакина Феникса на лестнице в «Джокере»
Режиссер «оскароносного» фильма поделился редким кадром со съемочной площадки.
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«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
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Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
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Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
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«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
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