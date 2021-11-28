Джош Бролин
Киану Ривз одним словом выразил свои впечатления от «Дюны»
Научно-фантастический эпик вызвал восхищение у актера.28 ноя 2021 12:23
«Рождественский ангел»: 52-летний Джош Бролин в четвертый раз стал отцом
Для нынешней супруги актера малыш стал вторым ребенком.28 дек 2020 15:55
Дэдпул оседлал Таноса на смешном фан-постере
Художники отреагировали на запуск триквела.23 ноя 2020 17:17
Джош Бролин отказался от нескольких ролей в киновселенной Marvel до того, как сыграть Таноса
Актер рассказал о взаимоотношениях с известной студией.7 окт 2020 16:03
Трейлер «Дюны» покажут 22 августа
Видео будет транслироваться перед специальным показом фильма «Начало» Кристофера Нолана.30 июл 2020 16:36
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