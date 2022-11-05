Элайджа Вуд
«Марио Карт» признали самой стрессовой видеоигрой
Мем о том, что Mario Kart разрушит вашу дружбу, теперь подкреплен некоторыми данными.5 ноя 2022 16:12
Элайджа Вуд вспомнил о своих впечатлениях от первого просмотра «Властелина колец: Братство кольца»
Он не смог сказать ни слова.4 янв 2022 10:56
Кто озвучивал «Властелин колец» на русском?
Главный герой Фродо в исполнении Элайджи Вуда в 1 части кинотрилогии, «Братстве кольца», озвучен Алексеем Елистратовым.21 окт 2021 12:02
Элайджа Вуд считает, что настало время снять фильм или сериал по видеоигре Grand Theft Auto
Он уверен, что сюжет и персонажи франшизы отлично для этого подходят.16 авг 2021 12:50
Вигго Мортенсен не исключает своего возвращения во вселенную «Властелина колец»
Элайджа Вуд также открыт для предложения небольшого камео.16 фев 2021 10:46
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и РоссииПутешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFTФинансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Сюжеты
Категории