Все новости Элайджа Вуд

Элайджа Вуд

Общество
«Марио Карт» признали самой стрессовой видеоигрой
Мем о том, что Mario Kart разрушит вашу дружбу, теперь подкреплен некоторыми данными.
Кино
Элайджа Вуд вспомнил о своих впечатлениях от первого просмотра «Властелина колец: Братство кольца»
Он не смог сказать ни слова.
Кино
Кто озвучивал «Властелин колец» на русском?
Главный герой Фродо в исполнении Элайджи Вуда в 1 части кинотрилогии, «Братстве кольца», озвучен Алексеем Елистратовым.
Кино
Элайджа Вуд считает, что настало время снять фильм или сериал по видеоигре Grand Theft Auto
Он уверен, что сюжет и персонажи франшизы отлично для этого подходят. 
Кино
Вигго Мортенсен не исключает своего возвращения во вселенную «Властелина колец»
Элайджа Вуд также открыт для предложения небольшого камео.
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