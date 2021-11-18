Энн Хэтэуэй
Актриса Юлия Меньшова призналась, что ее редко узнают на улице
В декабре артистка пересаживается на метро.18 ноя 2021 14:15
По слухам, роль Кена в фильме «Барби» может сыграть Райан Гослинг
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«Дьявол носит PRADA»: фанаты раскритиковали 36-летнюю Екатерину Варнаву за шубу из натурального меха
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