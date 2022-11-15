Все новости Глюкоза

Глюкоза

Общество
Израильские медики рассказали об огромной пользе бега для профилактики рака
Исследования Тель-Авивского университета показывают, что бег имеет неожиданный и выраженный эффект для нашего здоровья.
Общество
В Китае выяснили, что искусственное освещение вызывает диабет
Частое пребывание людей на открытом воздухе при искусственном освещении по вечерам связано со снижением уровня глюкозы в крови. И, следовательно, с повышенным риском развития диабета, показывает новое китайское научное исследование.
Общество
Онкологи рассказали, в каком возрасте лучше бросать курить
Специалисты развенчали миф о том, что в зрелом возрасте расставаться с сигаретами вредно.
Наука
Ученые нашли способ похудения, не вставая с дивана
Активность некоторых мышц продлевают сжигание жира на несколько часов.
Общество Наука
Японские биологи доказали, что шоколад полезней яблок
Правда, для этого употреблять его надо в нужных количествах.
Дети
Дочке Глюкозы прочат незавидную участь матери: «Будет третьим клоном»
Глюкоза удивила фотографией молодой мамы.
Звезды
Певица Глюкоза трогательно поздравила мужа с днем рождения
Чистякову исполнилось 49 лет.
Звезды
Рудковскую разнесли за полуголое фото: «Трусы надеть забыла»
Яну Рудковскую высмеяли за неумелый фотошоп.
Звезды
Двухэтажная у Киркорова и многострадальная у Волочковой: вот как звезды нарядили главный символ Нового года
Некоторые российские знаменитости украшают свои пушистые елочки не только богато и стильно, но и порой крайне вызывающе.
Звезды
Фонограмма и пьяная Слава: концерт Лепса закончился скандалом
Григорий Лепс шокировал зрителей.
Звезды
Певицу Мари Краймбрери сравнили со сменившим пол тиктокером
Появились фотографии со съемок новогоднего концерта «Муз-ТВ».
Звезды
Звезд российской эстрады разнесли за старомодные наряды: «Сельская дискотека»
Стало известно, в каких нарядах артисты снялись для новогоднего шоу.
Звезды
От школьных курилок до оральных тренажеров: как Глюкоза довела до требования лишить ее родительских прав
Наталья Ионова из года в год шокирует общественность своими заявлениями, напрашиваясь на достойное место в списке звезд и их «афоризмов».
Звезды
Глюкозу требуют лишить родительских прав из-за опасений за ее дочь
Заявление певицы о «курилках» в школе вызвало резонанс.
Звезды
«Пала на дно»: певицу Глюкозу жутко разнесли за странное высказывание
Дочь Глюкозы выгнали из школы за курение.
Звезды
Крик о помощи: певице Глюкозе назвали причины курения 14-летней дочери
Наталья Ионова предложила сделать в школах места для курения.
Звезды
«Образы не вяжутся с внешностью»: что не так со стилем Глюкозы
Глюкозе лучше сменить стилиста.
Звезды
«Старшую не впускают даже на концерт сестры»: Глюкоза рассказала о своих «трудных» детях
34-летняя певица рассказала о сложностях воспитания.
Звезды
«Отказалась бы выйти с ней на сцену»: Глюкоза призналась, что не хотела выступать с дочерью
Ионова призналась, что на фоне дочери ей было бы слишком волнительно.
Звезды
Слезы и ком в горле: Глюкоза сделала откровенное признание о «подставе» на шоу «Дуэты»
В четвертом выпуске нового хита «отличилась» Глюкоза, которую продюсеры столкнули лицом к лицу с родной дочерью.
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