Глюкоза
Израильские медики рассказали об огромной пользе бега для профилактики рака
Исследования Тель-Авивского университета показывают, что бег имеет неожиданный и выраженный эффект для нашего здоровья.15 ноя 2022 15:58
В Китае выяснили, что искусственное освещение вызывает диабет
Частое пребывание людей на открытом воздухе при искусственном освещении по вечерам связано со снижением уровня глюкозы в крови. И, следовательно, с повышенным риском развития диабета, показывает новое китайское научное исследование.15 ноя 2022 12:31
Онкологи рассказали, в каком возрасте лучше бросать курить
Специалисты развенчали миф о том, что в зрелом возрасте расставаться с сигаретами вредно.27 окт 2022 11:52
Ученые нашли способ похудения, не вставая с дивана
Активность некоторых мышц продлевают сжигание жира на несколько часов.24 окт 2022 03:27
Японские биологи доказали, что шоколад полезней яблок
Правда, для этого употреблять его надо в нужных количествах.12 окт 2022 19:28
Дочке Глюкозы прочат незавидную участь матери: «Будет третьим клоном»
Глюкоза удивила фотографией молодой мамы.17 фев 2022 15:00
Певица Глюкоза трогательно поздравила мужа с днем рождения
Чистякову исполнилось 49 лет.26 янв 2022 17:09
Рудковскую разнесли за полуголое фото: «Трусы надеть забыла»
Яну Рудковскую высмеяли за неумелый фотошоп.29 дек 2021 16:08
Двухэтажная у Киркорова и многострадальная у Волочковой: вот как звезды нарядили главный символ Нового года
Некоторые российские знаменитости украшают свои пушистые елочки не только богато и стильно, но и порой крайне вызывающе.29 дек 2021 14:00
Фонограмма и пьяная Слава: концерт Лепса закончился скандалом
Григорий Лепс шокировал зрителей.20 дек 2021 13:51
Певицу Мари Краймбрери сравнили со сменившим пол тиктокером
Появились фотографии со съемок новогоднего концерта «Муз-ТВ».11 дек 2021 12:00
Звезд российской эстрады разнесли за старомодные наряды: «Сельская дискотека»
Стало известно, в каких нарядах артисты снялись для новогоднего шоу.10 дек 2021 08:21
От школьных курилок до оральных тренажеров: как Глюкоза довела до требования лишить ее родительских прав
Наталья Ионова из года в год шокирует общественность своими заявлениями, напрашиваясь на достойное место в списке звезд и их «афоризмов».8 дек 2021 16:00
Глюкозу требуют лишить родительских прав из-за опасений за ее дочь
Заявление певицы о «курилках» в школе вызвало резонанс.5 дек 2021 11:00
«Пала на дно»: певицу Глюкозу жутко разнесли за странное высказывание
Дочь Глюкозы выгнали из школы за курение.29 ноя 2021 14:26
Крик о помощи: певице Глюкозе назвали причины курения 14-летней дочери
Наталья Ионова предложила сделать в школах места для курения.29 ноя 2021 14:09
«Образы не вяжутся с внешностью»: что не так со стилем Глюкозы
Глюкозе лучше сменить стилиста.3 ноя 2021 15:27
«Старшую не впускают даже на концерт сестры»: Глюкоза рассказала о своих «трудных» детях
34-летняя певица рассказала о сложностях воспитания.30 окт 2021 11:50
«Отказалась бы выйти с ней на сцену»: Глюкоза призналась, что не хотела выступать с дочерью
Ионова призналась, что на фоне дочери ей было бы слишком волнительно.12 окт 2021 11:52
Слезы и ком в горле: Глюкоза сделала откровенное признание о «подставе» на шоу «Дуэты»
В четвертом выпуске нового хита «отличилась» Глюкоза, которую продюсеры столкнули лицом к лицу с родной дочерью.11 окт 2021 11:33
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