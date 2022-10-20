Все новости Ханна

Ханна

Общество
Супруги прожили вместе 70 лет и умерли в один день
«Я не помню их друг без друга», — сказал их сын.
Путешествия
Топ-10 лучших курортов Вьетнама
В каких местах стоит побывать туристу?
Путешествия
Российской авиакомпании запретили летать во Вьетнам и Таиланд
Этими рейсами могли бы воспользоваться 14 тысяч россиян. 
Кино
Себастиан Стэн о фильме Marvel «Громовержцы»: «Наконец-то я освободился от Энтони Маки»
Актер отшутился о том, что теперь будет геройствовать без своего постоянного напарника по MCU.
Кино
«Кавабанга!»: сестры Сандерсон летят по ночному небу в новом отрывке из «Фокуса-покуса 2»
Ведьмы не отстают от технологического прогресса, используя вместо метел нечто поинтересней.
Кино
Элизабет Олсен хотела бы сняться в новых «Людях Икс»
Кино
Студия Lucasfilm больше не будет подбирать молодых артистов на роли знаковых персонажей «Звездных войн»
Такое решение продюсеры приняли после неудачи «Хана Соло».
Кино
Кэтрин Хан обещает «олдскульный ансамбль» в сиквеле «Достать ножи»
Работа над лентой напомнила актрисе ее юность.
Кино
Сара Джессика Паркер обещает, что в «Фокус-покусе 2» будет немало музыкальных номеров
По ее словам, воссоединение вышло забавным. 
Кино
Слух: В финале «Книги Бобы Фетта» появится Хан Соло в исполнении Харрисона Форда
Для омоложения актера будет использоваться та же технология, что и в финале второго сезона «Мандалорца». 
Кино
В какой последовательности смотреть все части фильма «Час пик»
В 2017 году карьера Бретта Ратнера, одного из самых известных режиссеров массового кино в США, печально завершилась после обвинений в сексуальных домогательствах.
Кино
Кто автор песен из «Иван Васильевич меняет профессию»?
Как и всем этапам разработки картины, музыкальной составляющей уделялось очень много внимания, поскольку для проектов Гайдая она всегда имела большое значение.
Кино
Какая собака была в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»?
Мало того, что Гайдай снимал фантастическую комедию, он еще и не мог обойтись без добавления песен, что присуще его режиссерскому стилю. Одна из них выделилась особенно – не только своей стилистикой «под старину», но и самим текстом.
Кино
Кино с «Алиэкспресс» или страшный конкурент «Игры кальмара»? Вот что говорят о сериале «Море спокойствия»
Южнокорейская новинка получила разноплановые отзывы.
Кино
В какой последовательности смотреть все части франшизы «Стартрек/Звездный путь» по хронологии?
Медиафраншиза «Звездный путь», берущая свое начало еще в 1966 году, стала одной из самых масштабных и влиятельных в истории мирового кинематографа.
Дети
Нюша засветила лицо новорожденного сына: «Тимон родился»
Певица опубликовала фото из клиники.
Звезды
Звезд российской эстрады разнесли за старомодные наряды: «Сельская дискотека»
Стало известно, в каких нарядах артисты снялись для новогоднего шоу.
Звезды Звезды в соцсетях
Майли Сайрус разделась для съемки на обложку журнала
Сайрус сфотографировалась с голой грудью и бананами.
Звезды
Пашу признался, что тратит на домашний персонал миллионы
Ежемесячные траты певца на домашний персонал сопоставимы с покупкой нового авто.
Кино
Звезда «Форсажа» Сон Ган и сам не знает, как Хану удалось остаться в живых
Главным инициатором возвращения героя стал режиссер фильма Джастин Лин.
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
Путешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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