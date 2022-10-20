Ханна
Супруги прожили вместе 70 лет и умерли в один день
«Я не помню их друг без друга», — сказал их сын.20 окт 2022 12:58
Топ-10 лучших курортов Вьетнама
В каких местах стоит побывать туристу?17 окт 2022 12:00
Российской авиакомпании запретили летать во Вьетнам и Таиланд
Этими рейсами могли бы воспользоваться 14 тысяч россиян.12 окт 2022 18:38
Себастиан Стэн о фильме Marvel «Громовержцы»: «Наконец-то я освободился от Энтони Маки»
Актер отшутился о том, что теперь будет геройствовать без своего постоянного напарника по MCU.17 сен 2022 12:11
«Кавабанга!»: сестры Сандерсон летят по ночному небу в новом отрывке из «Фокуса-покуса 2»
Ведьмы не отстают от технологического прогресса, используя вместо метел нечто поинтересней.15 сен 2022 15:50
Элизабет Олсен хотела бы сняться в новых «Людях Икс»30 июн 2022 16:56
Студия Lucasfilm больше не будет подбирать молодых артистов на роли знаковых персонажей «Звездных войн»
Такое решение продюсеры приняли после неудачи «Хана Соло».19 май 2022 16:05
Кэтрин Хан обещает «олдскульный ансамбль» в сиквеле «Достать ножи»
Работа над лентой напомнила актрисе ее юность.27 фев 2022 15:10
Сара Джессика Паркер обещает, что в «Фокус-покусе 2» будет немало музыкальных номеров
По ее словам, воссоединение вышло забавным.19 фев 2022 10:14
Слух: В финале «Книги Бобы Фетта» появится Хан Соло в исполнении Харрисона Форда
Для омоложения актера будет использоваться та же технология, что и в финале второго сезона «Мандалорца».5 янв 2022 14:25
В какой последовательности смотреть все части фильма «Час пик»
В 2017 году карьера Бретта Ратнера, одного из самых известных режиссеров массового кино в США, печально завершилась после обвинений в сексуальных домогательствах.29 дек 2021 19:07
Кто автор песен из «Иван Васильевич меняет профессию»?
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Какая собака была в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»?
Мало того, что Гайдай снимал фантастическую комедию, он еще и не мог обойтись без добавления песен, что присуще его режиссерскому стилю. Одна из них выделилась особенно – не только своей стилистикой «под старину», но и самим текстом.25 дек 2021 19:00
Кино с «Алиэкспресс» или страшный конкурент «Игры кальмара»? Вот что говорят о сериале «Море спокойствия»
Южнокорейская новинка получила разноплановые отзывы.24 дек 2021 14:15
В какой последовательности смотреть все части франшизы «Стартрек/Звездный путь» по хронологии?
Медиафраншиза «Звездный путь», берущая свое начало еще в 1966 году, стала одной из самых масштабных и влиятельных в истории мирового кинематографа.17 дек 2021 12:57
Нюша засветила лицо новорожденного сына: «Тимон родился»
Певица опубликовала фото из клиники.16 дек 2021 10:10
Звезд российской эстрады разнесли за старомодные наряды: «Сельская дискотека»
Стало известно, в каких нарядах артисты снялись для новогоднего шоу.10 дек 2021 08:21
Майли Сайрус разделась для съемки на обложку журнала
Сайрус сфотографировалась с голой грудью и бананами.21 окт 2021 14:06
Пашу признался, что тратит на домашний персонал миллионы
Ежемесячные траты певца на домашний персонал сопоставимы с покупкой нового авто.12 окт 2021 10:23
Звезда «Форсажа» Сон Ган и сам не знает, как Хану удалось остаться в живых
Главным инициатором возвращения героя стал режиссер фильма Джастин Лин.22 сен 2021 13:14
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