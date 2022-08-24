Джейсон Момоа рассказал, каким будет его персонаж из «Форсажа 10»

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Кейт Уинслет с нетерпением ждет возвращения к работе после съемок в «Мейр из Исттауна»

Даже в 76 лет она с удовольствием играет в экшен-фильмах.

Хелен Миррен объяснила, почему ей нравится сниматься в боевиках в столь почтенном возрасте

Звезда российского кинематографа Александр Петров стал одним из участников американского кинопроекта «Человек божий».

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Актриса говорит, что это было ее мечтой.

19 май 2021 14:55