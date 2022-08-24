Хелен Миррен
Джейсон Момоа рассказал, каким будет его персонаж из «Форсажа 10»
Доминику Торетто будет противостоять андрогинный садист.24 авг 2022 17:41
Кейт Уинслет с нетерпением ждет возвращения к работе после съемок в «Мейр из Исттауна»
Актриса рассказала, как провела прошлый год, а также поделилась планами на ближайшее будущее.9 мар 2022 11:09
Хелен Миррен объяснила, почему ей нравится сниматься в боевиках в столь почтенном возрасте
Даже в 76 лет она с удовольствием играет в экшен-фильмах.28 фев 2022 12:10
Как называется американский фильм, в котором снялся Александр Петров?
Звезда российского кинематографа Александр Петров стал одним из участников американского кинопроекта «Человек божий».15 окт 2021 16:26
Хелен Миррен запечатлели в образе Гесперы на съемках «Шазама! 2»
Будущая злодейка контактирует с Закари Ливаем.22 июн 2021 17:02
Хелен Миррен очень рада, что в «Форсаже 9» ей наконец довелось сесть за руль
Актриса говорит, что это было ее мечтой.19 май 2021 14:55
Режиссер «Шазама!» выложил страшную картинку в честь присоединения Люси Лью к актерскому составу сиквела
В сиквеле супергеройской комедии актриса сыграет антагонистку Калипсо.13 апр 2021 19:58
Закари Ливай начал тренировки для съемок в сиквеле «Шазама!»
Доступно видео с процесса подготовки.1 апр 2021 11:09
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