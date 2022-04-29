Кино Майя Хоук получила роль в байопике «Бернстайн» Звезда «Очень странных дел» сыграет дочь заглавного героя. 29 апр 2022 14:44

Мода и красота Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021 На красной дорожке собрались десятки звезд. 14 сен 2021 13:00

Кино «Одни не против, а страдают все»: есть ли будущее у #MeToo в российском кинематографе Кинокритик оценил, насколько западное движение повлияло на отечественную индустрию. 25 авг 2021 11:20

Кино Элисон Бри высказалась в защиту Кэри Маллиган перед лицом недовольных критиков Звезда считает неуместным обсуждать внешность актеров. 20 апр 2021 16:41