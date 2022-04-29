Кэри Маллиган
Майя Хоук получила роль в байопике «Бернстайн»
Звезда «Очень странных дел» сыграет дочь заглавного героя.29 апр 2022 14:44
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.14 сен 2021 13:00
«Одни не против, а страдают все»: есть ли будущее у #MeToo в российском кинематографе
Кинокритик оценил, насколько западное движение повлияло на отечественную индустрию.25 авг 2021 11:20
Элисон Бри высказалась в защиту Кэри Маллиган перед лицом недовольных критиков
Звезда считает неуместным обсуждать внешность актеров.20 апр 2021 16:41
Зендая обмолвилась, что в «Человеке-пауке 3» ей придется убегать от инопланетян
Актриса привела интересную метафору.27 янв 2021 17:10
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