Кино Кирстен Данст еще не посмотрела «Человека-паука: Нет пути домой» Но планирует сделать это вместе со своим сыном. 15 янв 2022 12:30

Кино В какой последовательности смотреть все части «Обители зла»? Экранизацию серии компьютерных игр Resident Evil снимали в Германии – несмотря на то, что действие разворачивается в Америке. 30 дек 2021 11:25

Кино Кирстен Данст была шокирована, что фильм «Добейся успеха» стал хитом Это был маленькая картина, на которую никто не делал ставку. 2 дек 2021 11:43

Звезды Звезда «Шерлока» впервые за долгое время вышел в свет со своей женой В семье Бенедикта Камбербэтча царит идиллия. 13 окт 2021 08:45

Кино Эмма Стоун ответила на слухи о своем возвращении к роли Гвен Стейси в «Человеке-пауке: Нет пути домой» Она подтвердила недавние слова Эндрю Гарфилда. 28 май 2021 14:10

Кино В сеть просочилась информация, подтверждающая участие Кирстен Данст в «Человеке-пауке: Нет пути домой» Это косвенно намекает и на возможное участие Тоби Магуайра. 17 май 2021 12:16

Звезды Новая голливудская мама: звезда фильма «Мы — Миллеры» Эмма Робертс родила первенца Из-за гинекологического заболевания шансы актрисы родить ребенка были малы. 29 дек 2020 22:23