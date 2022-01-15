Кирстен Данст
Кирстен Данст еще не посмотрела «Человека-паука: Нет пути домой»
Но планирует сделать это вместе со своим сыном.15 янв 2022 12:30
В какой последовательности смотреть все части «Обители зла»?
Экранизацию серии компьютерных игр Resident Evil снимали в Германии – несмотря на то, что действие разворачивается в Америке.30 дек 2021 11:25
Кирстен Данст была шокирована, что фильм «Добейся успеха» стал хитом
Это был маленькая картина, на которую никто не делал ставку.2 дек 2021 11:43
Звезда «Шерлока» впервые за долгое время вышел в свет со своей женой
В семье Бенедикта Камбербэтча царит идиллия.13 окт 2021 08:45
Эмма Стоун ответила на слухи о своем возвращении к роли Гвен Стейси в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Она подтвердила недавние слова Эндрю Гарфилда.28 май 2021 14:10
В сеть просочилась информация, подтверждающая участие Кирстен Данст в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Это косвенно намекает и на возможное участие Тоби Магуайра.17 май 2021 12:16
Новая голливудская мама: звезда фильма «Мы — Миллеры» Эмма Робертс родила первенца
Из-за гинекологического заболевания шансы актрисы родить ребенка были малы.29 дек 2020 22:23
Тоби Магуайр якобы уже прибыл на примерку костюма для съемок в «Человеке-пауке 3»
Но особо радоваться пока не стоит.10 дек 2020 13:25
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