Коул Спроус
Звезда «Ривердейла» поделилась, что альтернативная реальность повлияет на будущее шоу
Ранее на это намекал и продюсер Роберто Агирре-Сакаса.29 ноя 2021 14:47
«Дейнерис Таргариен»: звезда «После» Дилан Спроус высветлил волосы
Теперь один из близнецов стал блондином.19 мар 2021 15:13
Фото: Коул Спроус и его новая девушка Ари Фурнье «засветились» на прогулке в Ванкувере
Пара подогревает интерес к своим отношениям.10 мар 2021 12:12
Папарацци застали Коула Спроуса на прогулке с моделью Ари Фурнье
Звезд заподозрили в отношениях.3 мар 2021 10:39
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