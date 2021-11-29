Все новости Линдси Лохан

Линдси Лохан

Звезды
35-летняя актриса Линдси Лохан сообщила о помолвке
Звезда нулевых справилась с зависимостью и готовится к семейной жизни.
Кино
Идина Мензел считает, что в «Хоре» ей нужно было играть сестру Рэйчел, а не ее мать
Тем не менее у звезды Бродвея нет сожаления по поводу участия в сериале.
Звезды
Самая раздетая: Марго Робби появилась в нижнем белье более чем в половине своих фильмов
А в новом фильме актриса появится полностью обнаженной.
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Пышное торжество обошлось паре в 6,5 млн долларов.
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