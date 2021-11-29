Линдси Лохан

Звезда нулевых справилась с зависимостью и готовится к семейной жизни.

Идина Мензел считает, что в «Хоре» ей нужно было играть сестру Рэйчел, а не ее мать

Тем не менее у звезды Бродвея нет сожаления по поводу участия в сериале.

30 сен 2021 16:13