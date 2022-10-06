Марина Хлебникова
Сын Бари Алибасова должен кредиторам 8 миллионов рублей
Наследник знаменитого продюсера вляпался в неприятную историю.6 окт 2022 23:09
Певица Марина Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара: «Работать не смогу»
Знаменитость пригласили на радиостанцию.27 янв 2022 10:34
Марина Хлебникова опровергла слухи о заражении тканей лица после пожара
Певица пообщалась с поклонниками.24 янв 2022 09:51
Данко сообщил, что артисты не будут помогать Хлебниковой с ремонтом после пожара
В шоу-бизнесе нет друзей.17 янв 2022 11:18
Рустам Солнцев против сбора средств на ремонт квартиры Хлебниковой: «Она чуть хату не спалила»
Рустам Солнцев обвинил Хлебникову в безрассудстве.14 янв 2022 15:13
Пострадавшей при пожаре Хлебниковой предложили установить в квартире датчик алкоголя
Пользователи сети не верят, что Марина была трезвой.12 янв 2022 15:21
«Как не стыдно?»: Малахов взбесил россиян своим обращением
Пользователи сети призвали артистов помочь пострадавшей в пожаре Хлебниковой.11 янв 2022 09:09
Малахов собирает деньги на восстановление квартиры Хлебниковой после пожара
Хлебникова рассказала, что процесс восстановления дается ей тяжело.10 янв 2022 15:26
Марина Хлебникова сделала сенсационное признание о пожаре: «Я уснула»
Родственники утверждают, что певица не пила.10 янв 2022 15:25
Пострадавшую при пожаре Хлебникову не ждут на сцене: «К Малахову пойдет»
Певице сделали операцию по восстановлению кожи.25 дек 2021 11:00
Состояние Марины Хлебниковой после пожара остается стабильно тяжелым
Лицо и грудь певицы пострадали больше всего.23 дек 2021 14:59
Марине Хлебниковой придется принять особенности своей внешности после выписки
Ожоги повредили 20% тела певицы.21 дек 2021 15:49
Обращение Хлебниковой после комы спровоцировало теорию заговора: «Не ее голос»
Марина обратилась к фанатам, но многие не поверили, что аудиосообщение записала она сама.15 дек 2021 14:10
Певец Шура рассказал об алкогольной зависимости Марины Хлебниковой
Шура признался, что «страдает от той же беды», что и певица.6 дек 2021 13:29
Певицу Марину Хлебникову назвали виновной в ее трагедии: «Надо о душе думать»
Поклонники считают, что всему виной алкоголь.5 дек 2021 10:00
Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова находится в коме: «Прогнозы давать сложно»
У звезды есть шансы на восстановление.3 дек 2021 10:26
Звезды шоу-бизнеса отказались стать донорами для госпитализированной после пожара Хлебниковой
Артисты только посочувствовали знаменитости.30 ноя 2021 10:57
Сама выбрала этот путь: с чем связана трагическая судьба Марины Хлебниковой
Эзотерик не считает случившееся испытанием и наказанием.26 ноя 2021 14:38
Гулькина отреагировала на трагедию Хлебниковой: «Боюсь подумать»
В квартире Марины Хлебниковой вспыхнул серьезный пожар.26 ноя 2021 08:13
Стало известно, зачем Боня жестко высказалась о трагедии Хлебниковой: «Привлечь к себе внимание»
Телеведущая считает дикостью курение дома.25 ноя 2021 11:46
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