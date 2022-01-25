Все новости Марина Зудина

Марина Зудина

Звезды
Актриса Анна Банщикова отметила день рождения в кругу коллег
Актриса арендовала кафе в ГУМе, чтобы отметить 47-летие.
Общество
Публичный позор Малахова и пошлятина от Зудиной: вот почему россияне призывают закрыть «Танцы со звездами»
Новый сезон телевизионного проекта разочаровал телезрителей.
Общество
Новые Милохин с Медведевой, хамоватое жюри и нудный ведущий: вот что говорят в Сети о премьере «Танцев со звездами»
Зрители раскритиковали выпуск телевизионного шоу, обрушившись с негодованием на «забывающего слова» ведущего и перебивающих друг друга членов жюри.
Звезды
56-летняя Марина Зудина поразила жюри «Танцев со звездами» своими способностями
Вдова Олега Табакова станцевала фокстрот.
Общество
«Танцы со звездами» – 2022: подробности, участники, где и когда смотреть
Все самое важное о яркой телевизионной премьере в новом году.
Звезды
Харатьян, Зудина, Миронова: звезды рассказали о подготовке к шоу «Танцы со звездами»
Ведущими проекта стали Владимир Маркони и Ваня Дмитриенко.
Звезды
Бронзова поддержала Проклову после ее заявлений о домогательствах Табакова
Татьяна подтвердила, что молодые актрисы часто сталкиваются с недвусмысленными предложениями.
Звезды
Марина Зудина показала, как ее внучка учится ходить
Вдова Олега Табакова примет участие в «Танцах со звездами».
Звезды
Сын Олега Табакова впервые показал подросшую дочь
Наследница народного артиста покорила пользователей сети.
Звезды
Николаев, Медынич, Зудина и Харатьян: раскрыты новые участники «Танцев со звездами»
Канал «Россия-1» готовится к новому сезону популярного шоу.
Звезды
Проклова обличила гнусное лицемерие вдовы Табакова: «Вышла замуж в возрасте Лолиты»
Актриса была не самой юной избранницей режиссера.
Звезды
«Родитель — это не родитель»: почему сын Марины Зудиной не называет ее мамой
Марина Зудина приучит внучку обращаться к ней по имени.
Дети
Внебрачную дочь Павла Табакова назвали в честь аэропорта
Имя малышки символично.
Звезды
Актриса Марина Зудина снялась в одном фильме со своим сыном Павлом Табаковым
Вдова Олега Табакова сыграла выпивающую женщину.
Звезды
От Киркорова до Зудиной: кто особенно удивил своим появлением на Tatler
Тот случай, когда встречают и провожают «по одежке».
Звезды
Режиссера Константина Богомолова, переодевшегося в женщину, сравнили с Олегом Табаковым
Муж Ксении Собчак сыграл женскую роль в собственном спектакле.
Звезды
15-летняя дочь Олега Табакова появилась на балу дебютанток Tatler в сопровождении старшего брата
Юбилейный бал стартовал с опозданием в год.
Звезды
Совсем взрослая: как сегодня выглядит дочь покойного Табакова и Зудиной
Из обычной девочки-подростка Мария стремительно превращается в обладательницу модельной внешности.
Звезды
Морщины и синяки: постаревший Галкин показал, как выглядит без грима и фильтров
Время не щадит никого.
Звезды
38 млн рублей за 7 лет: СМИ раскрыли заработки вдовы Табакова
При жизни супруга актриса могла похвастаться большими гонорарами.
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