Марина Зудина

Актриса арендовала кафе в ГУМе, чтобы отметить 47-летие.

Актриса Анна Банщикова отметила день рождения в кругу коллег

Публичный позор Малахова и пошлятина от Зудиной: вот почему россияне призывают закрыть «Танцы со звездами»

Новые Милохин с Медведевой, хамоватое жюри и нудный ведущий: вот что говорят в Сети о премьере «Танцев со звездами»

Зрители раскритиковали выпуск телевизионного шоу, обрушившись с негодованием на «забывающего слова» ведущего и перебивающих друг друга членов жюри.

17 янв 2022 14:20