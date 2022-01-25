Марина Зудина
Актриса Анна Банщикова отметила день рождения в кругу коллег
Актриса арендовала кафе в ГУМе, чтобы отметить 47-летие.25 янв 2022 17:00
Публичный позор Малахова и пошлятина от Зудиной: вот почему россияне призывают закрыть «Танцы со звездами»
Новый сезон телевизионного проекта разочаровал телезрителей.24 янв 2022 16:00
Новые Милохин с Медведевой, хамоватое жюри и нудный ведущий: вот что говорят в Сети о премьере «Танцев со звездами»
Зрители раскритиковали выпуск телевизионного шоу, обрушившись с негодованием на «забывающего слова» ведущего и перебивающих друг друга членов жюри.17 янв 2022 14:20
56-летняя Марина Зудина поразила жюри «Танцев со звездами» своими способностями
Вдова Олега Табакова станцевала фокстрот.17 янв 2022 13:28
«Танцы со звездами» – 2022: подробности, участники, где и когда смотреть
Все самое важное о яркой телевизионной премьере в новом году.14 янв 2022 14:30
Харатьян, Зудина, Миронова: звезды рассказали о подготовке к шоу «Танцы со звездами»
Ведущими проекта стали Владимир Маркони и Ваня Дмитриенко.14 янв 2022 09:25
Бронзова поддержала Проклову после ее заявлений о домогательствах Табакова
Татьяна подтвердила, что молодые актрисы часто сталкиваются с недвусмысленными предложениями.12 янв 2022 11:44
Марина Зудина показала, как ее внучка учится ходить
Вдова Олега Табакова примет участие в «Танцах со звездами».10 янв 2022 20:16
Сын Олега Табакова впервые показал подросшую дочь
Наследница народного артиста покорила пользователей сети.6 янв 2022 11:54
Николаев, Медынич, Зудина и Харатьян: раскрыты новые участники «Танцев со звездами»
Канал «Россия-1» готовится к новому сезону популярного шоу.28 дек 2021 13:54
Проклова обличила гнусное лицемерие вдовы Табакова: «Вышла замуж в возрасте Лолиты»
Актриса была не самой юной избранницей режиссера.15 дек 2021 10:01
«Родитель — это не родитель»: почему сын Марины Зудиной не называет ее мамой
Марина Зудина приучит внучку обращаться к ней по имени.13 дек 2021 10:15
Внебрачную дочь Павла Табакова назвали в честь аэропорта
Имя малышки символично.30 ноя 2021 11:37
Актриса Марина Зудина снялась в одном фильме со своим сыном Павлом Табаковым
Вдова Олега Табакова сыграла выпивающую женщину.25 ноя 2021 08:12
От Киркорова до Зудиной: кто особенно удивил своим появлением на Tatler
Тот случай, когда встречают и провожают «по одежке».18 ноя 2021 08:41
Режиссера Константина Богомолова, переодевшегося в женщину, сравнили с Олегом Табаковым
Муж Ксении Собчак сыграл женскую роль в собственном спектакле.16 ноя 2021 14:34
15-летняя дочь Олега Табакова появилась на балу дебютанток Tatler в сопровождении старшего брата
Юбилейный бал стартовал с опозданием в год.16 ноя 2021 09:12
Совсем взрослая: как сегодня выглядит дочь покойного Табакова и Зудиной
Из обычной девочки-подростка Мария стремительно превращается в обладательницу модельной внешности.31 окт 2021 13:39
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