Мишель Пфайффер
Сериал «Первая леди» ограничится одним сезоном
Проекту не удалось заинтересовать широкую публику.2 авг 2022 19:20
Кто озвучивает Анджелину Джоли в фильмах на русском?
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Кифер Сазерленд сыграет президента Рузвельта в сериале «Первая леди» с Джиллиан Андерсон
В остальных ролях заняты Виола Дэвис, Мишель Пфайффер, Дакота Фаннинг и Аарон Экхарт.9 июл 2021 15:30
«Джанет ван Дайн будет готова»: Мишель Пфайффер усердно тренируется перед съемками «Человека-муравья 3»
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