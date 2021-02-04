Наталия Антонова
Михалков обратился в Следственный комитет по делу о перечислении 820 тысяч рублей семье Баталова
Режиссер снял с себя личную ответственность за оказание юридической помощи вдове и дочери актера.4 фев 2021 09:03
«Это не личные деньги»: адвокат Баталовых опровергла слухи о материальной помощи Никиты Михалкова
Вдова актера и его дочь стали получать средства от Дрожжиной и Цивина, когда скандал перешел в публичную плоскость.14 янв 2021 15:08
«Хочет вернуть все имущество»: Наталья Дрожжина подала в суд на дочь Баталова
Актриса с прошлого года не может выполнить условия договоров пожизненной ренты, поскольку недвижимость арестована.14 янв 2021 10:33
«По-христиански они уже простили их»: наследники Баталова не держат зла на Дрожжину и Цивина
Из-за болезни вдовы и дочери Баталова дело о его имуществе приостановлено.21 дек 2020 21:06
Александр Дьяченко показал фото с Ларисой Удовиченко со съемок 2 сезона «Осколков»
Фолловеры артиста отметили, что с нетерпением ждут продолжения полюбившейся семейной драмы.21 авг 2020 12:53
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