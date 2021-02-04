Наталия Антонова

Звезды Михалков обратился в Следственный комитет по делу о перечислении 820 тысяч рублей семье Баталова Режиссер снял с себя личную ответственность за оказание юридической помощи вдове и дочери актера. 4 фев 2021 09:03

Звезды «Это не личные деньги»: адвокат Баталовых опровергла слухи о материальной помощи Никиты Михалкова Вдова актера и его дочь стали получать средства от Дрожжиной и Цивина, когда скандал перешел в публичную плоскость. 14 янв 2021 15:08

Звезды «Хочет вернуть все имущество»: Наталья Дрожжина подала в суд на дочь Баталова Актриса с прошлого года не может выполнить условия договоров пожизненной ренты, поскольку недвижимость арестована. 14 янв 2021 10:33

Звезды «По-христиански они уже простили их»: наследники Баталова не держат зла на Дрожжину и Цивина Из-за болезни вдовы и дочери Баталова дело о его имуществе приостановлено. 21 дек 2020 21:06