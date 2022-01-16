Наталья Андрейченко
Мэри Поппинс — Наталья Андрейченко — ужаснула россиян: «Изуродовала себя»
Заслуженная артистка РСФСР дала интервью на канале «Россия-1».16 янв 2022 11:00
Мэри Поппинс — Наталья Андрейченко — впервые рассказала о романе с Игорем Костолевским
В период отношений актер был женат.12 янв 2022 14:18
65-летняя Мэри Поппинс — Наталья Андрейченко — показала снимок с 25-летним молодым человеком
Наталья Андрейченко стала появляться в компании молодого дизайнера.27 дек 2021 14:08
Психолог похвалила Андрейченко, спасшую брак сына-изменщика
Эксперт назвала актрису мудрой женщиной.1 дек 2021 11:21
Наталья Андрейченко пытается спасти брак сына-нарцисса: «Жена — часть удобства»
Актриса утверждает, что все мужчины изменяют.30 ноя 2021 16:06
«Чувствовать себя желанным»: зачем 76-летний Максим Дунаевский женился в восьмой раз
Молодые спутницы помогают не ощущать свой возраст.30 ноя 2021 15:06
Наталью Андрейченко призвали извиниться перед снохой за распутного сына
Актриса просит сноху прощать измены ее сына.30 ноя 2021 14:26
Андрейченко оконфузилась в гостях у Урганта: «Это старческий маразм, все там будем»
Зрители не узнали прежнюю Мэри Поппинс.13 ноя 2021 09:31
«В центре Москвы не может быть квартир дешевле»: Андрейченко продала жилье за 20 миллионов
Звезда «Мэри Поппинс, до свидания» заключила сделку с резидентом Comedy Club.3 сен 2021 14:20
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