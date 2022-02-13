Все новости Наталья Ветлицкая

Наталья Ветлицкая

Звезды
Женатый Дмитрий Маликов раскрыл свою настоящую любовь
Певец показал четырехлетнего сына.
Звезды
Ирина Салтыкова прокомментировала конфликт с Натальей Ветлицкой
Певица рассказала, что никогда не была подругой Ветлицкой.
Звезды
Врач Александр Мясников раскритиковал звезд, призывающих отказаться от вакцинации
Мясников не понимает, почему поклонники доверяют звездам в вопросах медицины.
Звезды
Иван Ургант высмеял антипрививочников-знаменитостей, отказывавшихся идти в «красные зоны»
Главврачи пригласили артистов и политиков в ковидные отделения на экскурсию.
Звезды
Певец Дмитрий Маликов готов был променять жену на победительницу конкурса красоты
Исполнитель изменял матери Стефании.
Звезды
«Глупа как пробка»: Киселев набросился на Шукшину за отказ прививаться
По мнению Киселева, Шукшина негативно влияет на статистику заболеваемости.
Звезды
Ветлицкая рассказала, на чем заработать невакцинированным
Ветлицкая предложила подписчикам оригинальную подработку.
Кино
Кто поет в сериале «Мир дружба жвачка»?
Один из лучших отечественных проектов о подростках 90-х «Мир! Дружба! Жвачка!» вышел на платформе Premier 23 апреля 2020 года.
Дети
«У Таисии даже смех похож на мамин»: Пелагея с дочкой зажигательно станцевали на пляже
Маленькая Таисия смеется также заразительно, как Пелагея.
Звезды в соцсетях
«Все пытаюсь смотреть в глаза»: Ирина Старшенбаум блеснула формами в пикантном платье
Актриса взбудоражила фанатов новым фото.
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