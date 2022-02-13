Наталья Ветлицкая
Женатый Дмитрий Маликов раскрыл свою настоящую любовь
Певец показал четырехлетнего сына.13 фев 2022 15:00
Ирина Салтыкова прокомментировала конфликт с Натальей Ветлицкой
Певица рассказала, что никогда не была подругой Ветлицкой.24 дек 2021 09:50
Врач Александр Мясников раскритиковал звезд, призывающих отказаться от вакцинации
Мясников не понимает, почему поклонники доверяют звездам в вопросах медицины.2 дек 2021 09:32
Иван Ургант высмеял антипрививочников-знаменитостей, отказывавшихся идти в «красные зоны»
Главврачи пригласили артистов и политиков в ковидные отделения на экскурсию.26 ноя 2021 10:36
Певец Дмитрий Маликов готов был променять жену на победительницу конкурса красоты
Исполнитель изменял матери Стефании.17 ноя 2021 12:38
«Глупа как пробка»: Киселев набросился на Шукшину за отказ прививаться
По мнению Киселева, Шукшина негативно влияет на статистику заболеваемости.27 окт 2021 11:49
Ветлицкая рассказала, на чем заработать невакцинированным
Ветлицкая предложила подписчикам оригинальную подработку.26 окт 2021 12:56
Кто поет в сериале «Мир дружба жвачка»?
Один из лучших отечественных проектов о подростках 90-х «Мир! Дружба! Жвачка!» вышел на платформе Premier 23 апреля 2020 года.13 окт 2021 13:53
«У Таисии даже смех похож на мамин»: Пелагея с дочкой зажигательно станцевали на пляже
Маленькая Таисия смеется также заразительно, как Пелагея.18 янв 2021 15:15
«Все пытаюсь смотреть в глаза»: Ирина Старшенбаум блеснула формами в пикантном платье
Актриса взбудоражила фанатов новым фото.28 дек 2020 12:43
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Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
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