Все новости Николь Кидман

Николь Кидман

Общество
«Пояс рестлера!» Девушки высмеяли юбку Diesel за $1000
Экстремально короткая юбка от Diesel выглядит, как чемпионский пояс Мировой федерации рестлинга. Так говорят модницы по всему миру.
Кино
Режиссер «Власти пса» Джейн Кэмпион считает, что Леди Гага заслуживала номинацию на «Оскар»
Отсутствие артистки среди номинантов этого года удивило многих, и оскароносная постановщица оказалась в их числе.
Кино
«Власть пса» и «король» Уилл Смит: вот кто стал триумфатором премии «Золотой глобус» 2022
79-я церемония обошлась без традиционной красной дорожки из-за прошлогоднего скандала.
Кино
В какой последовательности смотреть все части “Приключения Паддингтона”?
Дилогия для всей семьи не оставит зрителей равнодушными.
Звезды
Актриса Николь Кидман призналась, что страдала от депрессии
Кидман рассказала, как пережила развод с Томом Крузом.
Звезды
Николь Кидман пожаловалась на дискриминацию женщин старше 40 лет в Голливуде
Актриса призналась, что перед ней «закрывали двери».
Кино
Николь Кидман пожаловалась, что ей отказывали в ролях из-за ее возраста
Но в целом она видит в индустрии позитивные изменения. 
Кино
Николь Кидман начала курить, чтобы достовернее сыграть Люсиль Болл в фильме «Быть Рикардо»
Она боялась, что без этого не сможет воссоздать правильный тембр голоса. 
Кино
Совсем не джентльмен: звезда «Идеального голоса» Ребел Уилсон рассказала о своей первой встрече с Расселом Кроу
Он посоветовал ей «отвалить».
Звезды
54-летняя Николь Кидман решила усыновить ребенка
У актрисы уже есть четверо детей.
Кино
Николь Кидман была взволнована и напугана возможностью сыграть Люсиль Болл в «Быть Рикардо»
Режиссеру ленты пришлось убеждать ее в успехе. 
Кино
Какой бюджет у фильма «Круэлла»?
На съемки приквела к «101 далматинцу» было потрачено 200 млн долларов.
Кино
Сколько частей у фильма «Аквамен» DC?
Пока в массовый прокат вышла первая часть «Аквамена» (2018).
Кино
Николь Кидман опубликовала серию фото в честь двадцатилетия фильма «Мулен Руж»
Актриса поделилась закадровым фото и интересными фан-артами.
Звезды
«Моложе и моложе каждый день»: 53-летняя Николь Кидман в топе и леггинсах похвасталась фигурой
Поклонники актрисы пытаются выяснить, почему она выглядит так, словно ей все еще 20 лет.
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