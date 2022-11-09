Николь Кидман
«Пояс рестлера!» Девушки высмеяли юбку Diesel за $1000
Экстремально короткая юбка от Diesel выглядит, как чемпионский пояс Мировой федерации рестлинга. Так говорят модницы по всему миру.9 ноя 2022 15:57
Режиссер «Власти пса» Джейн Кэмпион считает, что Леди Гага заслуживала номинацию на «Оскар»
Отсутствие артистки среди номинантов этого года удивило многих, и оскароносная постановщица оказалась в их числе.10 фев 2022 14:04
«Власть пса» и «король» Уилл Смит: вот кто стал триумфатором премии «Золотой глобус» 2022
79-я церемония обошлась без традиционной красной дорожки из-за прошлогоднего скандала.10 янв 2022 13:35
В какой последовательности смотреть все части “Приключения Паддингтона”?
Дилогия для всей семьи не оставит зрителей равнодушными.1 янв 2022 07:06
Актриса Николь Кидман призналась, что страдала от депрессии
Кидман рассказала, как пережила развод с Томом Крузом.29 дек 2021 12:46
Николь Кидман пожаловалась на дискриминацию женщин старше 40 лет в Голливуде
Актриса призналась, что перед ней «закрывали двери».27 дек 2021 13:04
Николь Кидман пожаловалась, что ей отказывали в ролях из-за ее возраста
Но в целом она видит в индустрии позитивные изменения.26 дек 2021 10:46
Николь Кидман начала курить, чтобы достовернее сыграть Люсиль Болл в фильме «Быть Рикардо»
Она боялась, что без этого не сможет воссоздать правильный тембр голоса.22 дек 2021 16:24
Совсем не джентльмен: звезда «Идеального голоса» Ребел Уилсон рассказала о своей первой встрече с Расселом Кроу
Он посоветовал ей «отвалить».11 дек 2021 11:21
54-летняя Николь Кидман решила усыновить ребенка
У актрисы уже есть четверо детей.7 дек 2021 16:09
Николь Кидман была взволнована и напугана возможностью сыграть Люсиль Болл в «Быть Рикардо»
Режиссеру ленты пришлось убеждать ее в успехе.16 ноя 2021 13:41
Какой бюджет у фильма «Круэлла»?
На съемки приквела к «101 далматинцу» было потрачено 200 млн долларов.22 окт 2021 14:23
Сколько частей у фильма «Аквамен» DC?
Пока в массовый прокат вышла первая часть «Аквамена» (2018).22 окт 2021 12:01
Николь Кидман опубликовала серию фото в честь двадцатилетия фильма «Мулен Руж»
Актриса поделилась закадровым фото и интересными фан-артами.4 июн 2021 16:36
«Моложе и моложе каждый день»: 53-летняя Николь Кидман в топе и леггинсах похвасталась фигурой
Поклонники актрисы пытаются выяснить, почему она выглядит так, словно ей все еще 20 лет.25 ноя 2020 13:27
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