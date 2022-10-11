Нина Добрев
Больная Эдита Пьеха не может платить по счетам
О тяжелом положении легенды советской сцены рассказал ее внук Стас.11 окт 2022 11:42
В какой последовательности смотреть все части «Перси Джексона»?
Кинодилогия о приключениях Перси Джексона, юноши-полубога, основана на цикле фэнтезийных романов американца Рика Риордана.30 дек 2021 11:47
Кто поет песню «Снежинка» в «Чародеях»?
По сюжету, музыкальный номер исполняет Нина, младшая сестренка Иванушки, а аккомпанирует ей ансамбль «Поморин».25 дек 2021 19:00
Кто поет песни в фильме «Чародеи» за девочку?
Роль Ниночки-непоседы, сестры Иванушки, досталась Анне Ашимовой. Однако голос юной артистки в кинофильме вообще не прозвучал.25 дек 2021 18:45
В какой серии «Дневников вампира» Елена станет человеком?
Это случилось в 20 серии 6 сезона.20 окт 2021 15:12
В какой серии «Дневников вампира» Елена забудет Деймона?
Во 2 серии 6 сезона Елена обратится к Аларику, чтобы он стер из ее памяти Деймона.20 окт 2021 14:59
Нина Добрев и звезда «Ривердейла» Чарльз Мелтон снимутся в новом ромкоме Netflix
Стриминговый сервис приобрел права на показ фильма еще в прошлом августе, но съемки стартуют только сейчас.17 авг 2020 14:29
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