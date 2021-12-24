Все новости Пенелопа Крус

Пенелопа Крус

Звезды
Раскрыто, правильно ли Пенелопа Крус запретила детям пользоваться соцсетями
Жена Хавьера Бардема серьезно подошла к вопросу воспитания детей.
Звезды
Замужняя испанская актриса Пенелопа Крус рассказала об отношениях с Педро Альмодоваром
Звезда дружит с режиссером 24 года.
Звезды
«Не до сна»: Бородина обратилась к подписчикам
Ксения сменила имидж.
Кино
Пенелопа Крус о съемках у Педро Альмодовара: «Чувствую себя самой счастливой девушкой в мире»
За плечами у дуэта уже семь совместных фильмов. 
Звезды в соцсетях
«Невероятно чувственная»: 46-летняя Пенелопа Крус похвасталась формами на фото без белья
Снимок был сделан для одного из глянцевых изданий.
Звезды
Десять лет счастья: как развивались отношения Пенелопы Крус и Хавьера Бардема
Яркая актерская пара отмечает годовщину свадьбы.
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