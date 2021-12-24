Звезда дружит с режиссером 24 года.

Замужняя испанская актриса Пенелопа Крус рассказала об отношениях с Педро Альмодоваром

«Не до сна»: Бородина обратилась к подписчикам

Пенелопа Крус о съемках у Педро Альмодовара: «Чувствую себя самой счастливой девушкой в мире»

За плечами у дуэта уже семь совместных фильмов.

2 сен 2021 16:04