Пенелопа Крус
Раскрыто, правильно ли Пенелопа Крус запретила детям пользоваться соцсетями
Жена Хавьера Бардема серьезно подошла к вопросу воспитания детей.24 дек 2021 12:42
Замужняя испанская актриса Пенелопа Крус рассказала об отношениях с Педро Альмодоваром
Звезда дружит с режиссером 24 года.19 ноя 2021 10:14
«Не до сна»: Бородина обратилась к подписчикам
Ксения сменила имидж.26 окт 2021 15:41
Пенелопа Крус о съемках у Педро Альмодовара: «Чувствую себя самой счастливой девушкой в мире»
За плечами у дуэта уже семь совместных фильмов.2 сен 2021 16:04
«Невероятно чувственная»: 46-летняя Пенелопа Крус похвасталась формами на фото без белья
Снимок был сделан для одного из глянцевых изданий.3 фев 2021 13:19
Десять лет счастья: как развивались отношения Пенелопы Крус и Хавьера Бардема
Яркая актерская пара отмечает годовщину свадьбы.11 дек 2020 14:10
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