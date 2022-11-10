Все новости Райан Рейнольдс

Райан Рейнольдс

Кино
Universal Pictures решила снять фильм о жизни Snoop Dogg
Байопик про известного американского рэпера Снуп Догга находится в разработке крупной студии. Кто же сыграет скандального исполнителя?
Кино
Disney реанимирует историю об Индиане Джонсе в формате сериала
Знаменитый сюжет про искателя приключений собираются перезапустить, но уже без легендарного Харрисона Форда.
Кино
Бросил миллионы и ушел в монахи: что стало со звездой «Моей прекрасной няни»
Один из самых популярных актеров 2000-х, снимавшийся в таких хитах, как «Моя прекрасная няня», «Кодекс чести» и других сериалах, круто изменил свою жизнь.
Кино
Райан Рейнольдс рассказал, когда начнутся съемки «Дэдпула 3»
Канадский актер и продюсер знаменитого комикса заявил, что сценарий уже готов, а в самом проекте появится Хью Джекман в роли Росомахи.
Кино
Продюсер «Красного уведомления» не исключает выпуск сиквела, если того потребуют фанаты
У создателей уже есть идеи насчет продолжения.
Кино
Райан Рейнольдс рассказал, что его часто принимают за Бена Аффлека и Райана Гослинга
Актер относится к этой ситуации с присущим ему юмором. 
Кино
Райан Рейнольдс рассказал о своей самой первой роли: «Мне тогда было лет 18–19»
От краха актера спасла лишь импровизация. 
Кино
«Лучше смотреть, занимаясь другими делами»: за что критики обругали «Красное уведомление»
Новый комедийный боевик не спасла даже звездная тройка в лице актеров Райана Рейнольдса, Галь Гадот и Дуэйна Джонсона.
Кино
Где снимали фильм «Телохранитель жены киллера»?
Как и первую часть, вторую картину полностью снимали в Европе.
Кино
Какой бюджет у фильма «Телохранитель жены киллера»?
Бюджет американского комедийного боевика, снятого Патриком Хьюзом, составил 70 млн долларов.
Кино
Видео: Тайка Вайтити импровизирует на съемках «Главного героя»
Своими выходками на площадке обаятельный новозеландец покорил всю съемочную группу.
Кино
Райан Рейнольдс рассказал, как во время съемок «Кода доступа «Кейптаун» он дважды ударил Дензела Вашингтона
И до сих пор раскаивается. 
Кино
Кевин Файги подтвердил, что «Дэдпул 3» уже вошел в график предстоящих релизов студии Marvel
Картину действительно могут начать снимать в следующем году. 
Кино
Райан Рейнольдс не против сыграть Дэдпула в командном фильме Marvel
И в целом открыт для любых предложений.
Кино
Хью Джекман затроллил Райана Рейнольдса, выложив фото с режиссером «Главного героя»
Противостояние продолжается. 
Кино
Райан Рейнольдс в присущей ему манере прокомментировал свою «войну» с Хью Джекманом
Оказалось, его выводит из себя доброта коллеги. 
ТВ и сериалы
Слух: В киновселенной Marvel «Женщина-Халк» будет женским аналогом «Дэдпула»
Героиня Татьяны Маслани будет ломать четвертую стену.
Кино
Дуэйн Джонсон показал пару новых фото со съемок «Красного уведомления»
Также актер намекнул, когда ждать премьеру.
Кино
Сальма Хайек добивалась, чтобы ее героиня из «Телохранителя жены киллера» была показана в период менопаузы
Она рада, что смогла повлиять на создателей фильма.
Кино
Сальма Хайек портит Райану Рейнольдсу отдых на пляже в отрывке из «Телохранителя жены киллера»
Студия Lionsgate показала завязку фильма.
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