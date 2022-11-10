Райан Рейнольдс
Universal Pictures решила снять фильм о жизни Snoop Dogg
Байопик про известного американского рэпера Снуп Догга находится в разработке крупной студии. Кто же сыграет скандального исполнителя?10 ноя 2022 10:58
Disney реанимирует историю об Индиане Джонсе в формате сериала
Знаменитый сюжет про искателя приключений собираются перезапустить, но уже без легендарного Харрисона Форда.9 ноя 2022 10:58
Бросил миллионы и ушел в монахи: что стало со звездой «Моей прекрасной няни»
Один из самых популярных актеров 2000-х, снимавшийся в таких хитах, как «Моя прекрасная няня», «Кодекс чести» и других сериалах, круто изменил свою жизнь.9 ноя 2022 09:39
Райан Рейнольдс рассказал, когда начнутся съемки «Дэдпула 3»
Канадский актер и продюсер знаменитого комикса заявил, что сценарий уже готов, а в самом проекте появится Хью Джекман в роли Росомахи.8 ноя 2022 15:42
Продюсер «Красного уведомления» не исключает выпуск сиквела, если того потребуют фанаты
У создателей уже есть идеи насчет продолжения.8 янв 2022 12:14
Райан Рейнольдс рассказал, что его часто принимают за Бена Аффлека и Райана Гослинга
Актер относится к этой ситуации с присущим ему юмором.21 дек 2021 15:26
Райан Рейнольдс рассказал о своей самой первой роли: «Мне тогда было лет 18–19»
От краха актера спасла лишь импровизация.19 ноя 2021 15:45
«Лучше смотреть, занимаясь другими делами»: за что критики обругали «Красное уведомление»
Новый комедийный боевик не спасла даже звездная тройка в лице актеров Райана Рейнольдса, Галь Гадот и Дуэйна Джонсона.12 ноя 2021 15:05
Где снимали фильм «Телохранитель жены киллера»?
Как и первую часть, вторую картину полностью снимали в Европе.29 окт 2021 15:43
Какой бюджет у фильма «Телохранитель жены киллера»?
Бюджет американского комедийного боевика, снятого Патриком Хьюзом, составил 70 млн долларов.14 окт 2021 13:19
Видео: Тайка Вайтити импровизирует на съемках «Главного героя»
Своими выходками на площадке обаятельный новозеландец покорил всю съемочную группу.27 сен 2021 15:35
Райан Рейнольдс рассказал, как во время съемок «Кода доступа «Кейптаун» он дважды ударил Дензела Вашингтона
И до сих пор раскаивается.24 сен 2021 14:22
Кевин Файги подтвердил, что «Дэдпул 3» уже вошел в график предстоящих релизов студии Marvel
Картину действительно могут начать снимать в следующем году.21 авг 2021 13:01
Райан Рейнольдс не против сыграть Дэдпула в командном фильме Marvel
И в целом открыт для любых предложений.6 авг 2021 11:18
Хью Джекман затроллил Райана Рейнольдса, выложив фото с режиссером «Главного героя»
Противостояние продолжается.29 июл 2021 15:07
Райан Рейнольдс в присущей ему манере прокомментировал свою «войну» с Хью Джекманом
Оказалось, его выводит из себя доброта коллеги.20 июл 2021 11:02
Слух: В киновселенной Marvel «Женщина-Халк» будет женским аналогом «Дэдпула»
Героиня Татьяны Маслани будет ломать четвертую стену.2 июл 2021 12:14
Дуэйн Джонсон показал пару новых фото со съемок «Красного уведомления»
Также актер намекнул, когда ждать премьеру.22 июн 2021 17:16
Сальма Хайек добивалась, чтобы ее героиня из «Телохранителя жены киллера» была показана в период менопаузы
Она рада, что смогла повлиять на создателей фильма.18 июн 2021 16:37
Сальма Хайек портит Райану Рейнольдсу отдых на пляже в отрывке из «Телохранителя жены киллера»
Студия Lionsgate показала завязку фильма.17 июн 2021 14:35
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