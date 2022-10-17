София Эрнст
Похудел и поседел, но держится: тяжелобольной Юдашкин вышел в свет
Модельер пришел на премьеру спектакля «Каренина. Процесс», где главную роль сыграла Софья Эрнст.17 окт 2022 10:35
В сети подняли на смех молодую жену Константина Эрнста: «Деревянная актриса»
Пользователи сети отказываются смотреть фильмы с участием Софьи.20 янв 2022 10:02
Стилист раскритиковала неудачный образ Рудковской на Russian in Vogue
Поклонники посчитали, что стилист Рудковской неудачно над ней подшутил.3 дек 2021 14:21
Дочь Алсу Микелла Абрамова поучаствует в конкурсе «Детское Евровидение» в качестве ведущей
Юная певица назовет максимальный балл от России.27 ноя 2020 12:13
«Мальчик — это совсем другое»: жена Константина Эрнста скрывает имя третьего ребенка
Имя сына Эрнста держится в секрете.24 ноя 2020 15:38
«Пластика? Фотошоп!»: фанаты уличили Дарью Мороз в чрезмерном увлечении ретушью
37-летняя актриса продемонстрировала поразительно гладкую кожу.20 окт 2020 14:53
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